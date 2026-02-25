ये हैं साउथ की 6 कॉमेडी फिल्में, परिवार के साथ बैठकर ओटीटी पर देख सकते हैं, रेटिंग भी अच्छी है

मथु वडालारा

'मथु वडालारा' (Mathu Vadalara) की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। ये एक 'न्यू-एज' डार्क कॉमेडी फिल्म है। इसमें दो डिलीवरी बॉयज की कहानी दिखाई गई है जो कम पगार से तंग आकर ग्राहकों को ठगने की सोचते हैं। लेकिन एक दिन, एक डिलीवरी के दौरान वे एक मर्डर में बुरी तरह फंस जाते हैं। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें सस्पेंस और कॉमेडी साथ-साथ चलते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे छोटी-सी गलती एक बड़ी मुसीबत बन जाती है।