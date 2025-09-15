अनु मलिक पर बड़ी सिंगर्स ने लगाए थे क्या शॉकिंग आरोप जिस पर अमाल बोले- बिना आग के धुआं नहीं

जब अनु मलिक पर लगे शॉकिंग आरोप

बिग बॉस 19 में अनु मलिक के भतीजे अमाल बार-बार अपने चाचा पर लगे Me Too आरोपों का जिक्र कर रहे हैं। नेहल ने जब अमाल पर 'बैड टच' का आरोप लगाया तो अमाल ने उनसे कहा था कि अनु मलिक भी इस तरह की फालतू बात का शिकार हो चुके हैं और वह उनकी तरह नहीं हैं। अमाल ने कहा था कि उन्होंने अपने चाचा का सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। जानिए अनु मलिक पर अलीशा चिनॉय, नेहा भसीन, सोना महापात्रा, श्वेता पंडित सहित अज्ञात महिलाओं ने क्या आरोप लगाए थे।