अनु मलिक पर बड़ी सिंगर्स ने लगाए थे क्या शॉकिंग आरोप जिस पर अमाल बोले- बिना आग के धुआं नहीं

बिग बॉस 19 में अनु मलिक के भतीजे अमाल बार-बार अपने चाचा पर लगे Me Too आरोपों का जिक्र कर रहे हैं। नेहल ने जब अमाल पर 'बैड टच' का आरोप लगाया तो अमाल ने उनसे कहा था कि अनु मलिक भी इस तरह की फालतू बात का शिकार हो चुके हैं और वह उनकी तरह नहीं हैं। अमाल ने कहा था कि उन्होंने अपने चाचा का सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। जानिए अनु मलिक पर अलीशा चिनॉय, नेहा भसीन, सोना महापात्रा, श्वेता पंडित सहित अज्ञात महिलाओं ने क्या आरोप लगाए थे।
अलीशा चिनॉय ने 1996 में अनु मलिक पर सेक्शुअल हैरामसेंट का आरोप लगाया था। अलीशा का कहना था कि अनु ने उन्हें मोलेस्ट किया। अलीशा ने अनु के खिलाफ केस किया तो पलटकर अनु मलिक ने 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया था। 2018 में जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तो अलीशा ने फिर कहा था कि अनु मलिक के खिलाफ बोला और लिखा गया एक-एक शब्द सही है। वह उन सभी लड़कियों के साथ हैं जिन्होंने फाइनली अपना मुंह खोला।
जतिन-ललित की भतीजी श्वेता पंडित ने भी मीटू के वक्त अनु मलिक के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने अनु मलिक को बच्चों का शोषण करने वाला और सेक्शुअल प्रीडेटर कहा था। श्वेता ने ट्वीट में साल 2001 की वो घटना लिखी थी जब अनु ने उनके साथ घटिया हरकत की थी।
श्वेता पंडित ने लिखा था कि उन्हें 2001 के मिड में अनु मलिक ने अंधेरी के एक स्टूडियो में बुलाया था। वह ग्रुप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे। श्वेता से एक छोटे से केबिन में इंतजार करने को कहा। अनु मिलने आए तो सिर्फ श्वेता और अनु ही उस केबिन में थे। श्वेता ने लिखा था कि अनु ने उनसे बिना म्यूजिक कुछ गाने को कहा। श्वेता ने हर दिल जो प्यार करेगा गाया।
श्वेता का आरोप था कि अनु मलिक ने उनसे कहा कि वह उन्हें शान और सुनिधि के साथ ये गाना दे सकते हैं लेकिन पहले किस करना होगा। इसके बाद वह गंदी तरीके से मुस्कुराए। श्वेता ने लिखा था कि वह इसके बाद सुन्न पड़ गई थीं। उस वक्त श्वेता की उम्र 15 साल थी। अनु मलिक श्वेता के पूरे खानदान को जानते थे और वह उन्हें अंकल कहकर बुलाती थीं।
सिंगर सोना महापात्रा का आरोप था कि अनु मलिक को नहीं पता था कि वह राम संपत की वाइफ हैं। एक बार उनके ही सामने सोना के लिए बोले थे, 'क्या माल है संपत।' इसके अलावा वह सोना को गलत वक्त पर भी कॉल करके कुछ भी बातें करते थे।
मी टू मूवमेंट के वक्त नेहा भसीन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। नेहा ने अनु मलिक को गंदा-ठरकी कहा था। लिखा था कि वह 21 साल की थीं और अनु मलिक सोफे पर बैठकर उनकी आंखों की तारीफ कर रहे थे। नेहा को असहज महसूस हुआ तो वहां से बहाना बनाकर भागना पड़ा।
इन सब आरोपों के बीच बिना नाम के अकाउंट से भी महिलाओं ने अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक महिला का कहना है था कि वह अनु मलिक के घर गई थीं तो पता चला कि घर पर कोई नहीं है। वहां अनु ने अपनी पैंट उतारी और उनकी स्कर्ट उठाई। वह उन्हें धक्का देकर भाग रही थीं तब तक डोरबेल बज गई। महिला ने काफी आपत्तिजनक बातें लिखी थीं।
एक और अज्ञात महिला ने आरोप लगाया था कि अनु ने उनसे कहा था कि अगली बार मिलने आएं तो शिफॉन की साड़ी पहने। साथ ही कहा था कि बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह काफी अकेली होंगी और उसे जबरदस्ती गले लगा लिया था। महिला का कहना था कि जब उसने अनु मलिक को झिड़का तो वह बोले कि अनी बीवी के साथ खुश हैं बस सेंसिटिव इंसान हैं।
इन सब आरोपों के बाद अनु मलिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें लिखा था, बीते एक साल से मुझ पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जो मैंने किए ही नहीं है। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है। अनु ने लिखा अनवेरिफाइड लोग कुछ भी आरोप लगा रहे हैं जिससे उनके करियर पर असर पड़ रहा है। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वह लीगल एक्शन लेंगे।