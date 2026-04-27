TV Show Upcoming Twist: अनुपमा, ये रिश्ता, क्योंकि सास…सहित इन 5 टीवी शोज में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट

टीवी शोज में आ सकते हैं ये ट्विस्ट

टीवी सीरियल्स में आए दिन कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट आता रहता है जिससे अगले एपिसोड को देखने की बेताबी बढ़ जाती है। आज जानेंगे कि टीवी के पॉप्युलैरिटी लिस्ट में टॉप रहने वाले शोज में आने वाले हफ्ते में क्या-क्या बदलाव और ट्विस्ट आएंगे। आइए जानते हैं कि टीआरपी लिस्ट में नंबर वन बना शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इस हफ्ते क्या-क्या होगा? साथ में हम ये भी गेस करने की कोशिश करेंगे कि अनुपमा, नागिन 7 और ये रिश्ता क्या कहलाता है, में मेकर्स कहानी को किस तरह से बदलने वाले हैं?