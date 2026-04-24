साउथ के गानों का रीमेक हैं ये 5 पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स, लिस्ट में सलमान खान के दो गाने

होसाना

साल 2012 में आई फिल्म 'एक दीवाना था' का गाना होसाना काफी पॉपुलर हुआ था। ये लव सॉन्ग साल 2010 में आई तमिल फिल्म 'विन्नैथंडी वरुवैया' से लिया गया है। तमिल फिल्म में भी गाने का टाइटल होसाना ही है। अगर आप दोनों गानों की वीडियो देखेंगे तो पाएंगे न सिर्फ गाना बल्कि गानों का वीडियो भी लगभग एक जैसा है। इन दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर ए. आर. रहमान हैं।