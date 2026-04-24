साउथ के गानों का रीमेक हैं ये 5 पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स, लिस्ट में सलमान खान के दो गाने

बॉलीवुड फिल्मों में गाने काफी अहम रोल निभाते हैं। कई गाने तो ऐसे होते हैं जो सालों-साल फैंस के दिलों में जगह बनाए रखते हैं। कई बार फिल्म के गाने जितना पॉपुलर होते हैं, उतना पॉपुलर फिल्म नहीं हो पाती है। आज हम आपको बॉलीवुड के 5 ऐसे पॉपुलर गानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें ओरिजनली साउथ इंडियन फिल्मों में गाया गया।
साल 2012 में आई फिल्म 'एक दीवाना था' का गाना होसाना काफी पॉपुलर हुआ था। ये लव सॉन्ग साल 2010 में आई तमिल फिल्म 'विन्नैथंडी वरुवैया' से लिया गया है। तमिल फिल्म में भी गाने का टाइटल होसाना ही है। अगर आप दोनों गानों की वीडियो देखेंगे तो पाएंगे न सिर्फ गाना बल्कि गानों का वीडियो भी लगभग एक जैसा है। इन दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर ए. आर. रहमान हैं।
साल 2000 में आई फिल्म पुकार का गाना के सरा सरा काफी पॉपुलर गाना है। ये गाना इन दिनों इंस्टा पर भी ट्रेंड कर रहा है। माधुरी दीक्षित और प्रभु देवा पर फिल्माया ये गाना दरअसल साल 1999 में रिलीज हुई तमिल भाषा की फिल्म 'एन स्वासा कात्रे' से लिया गया है। इस गाने के तमिल वर्जन का टाइटल- Kadhal Niagara है। इन दोनों ही गानों के म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर रहमान हैं।
साल 2001 में आई फिल्म रहना है तेरे दिल में का गाना जरा-जरा काफी पसंद किया जाने वाला रोमांटिक गाना है। ये गाना तमिल फिल्म Minnale से लिया गया है। तमिल में इस गाने का टाइटल- Vaseegara है। इन दोनों ही गानों में आर माधवन नजर आए हैं। वहीं, दोनों गानों के म्यूजिक डायरेक्टर हैरिस जयराज हैं।
साल 2011 में आई सलमान खान की फिल्म रेडी का गाना ढिंका चिका साउथ इंडियन फिल्म आर्या 2 (2009) से लिया गया है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नजर आए थे। इन दोनों ही गानों के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद हैं।
साल 2021 में आई सलमान खान की फिल्म राधे का गाना सीटी मार दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म DJ: Duvvada Jagannadham से लिया गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। हिंदी और तेलुगु दोनों ही गानों के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद हैं।