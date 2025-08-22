45 years before Release horror Movie gehrayee Is Based On black magic Tantriks had warned Director not make this film इस हॉरर मूवी के बनने से पहले तांत्रिकों ने दी थी डायरेक्टर को चेतावनी, नहीं मानी बात तो होने लगी कई अनहोनी
इस हॉरर मूवी के बनने से पहले तांत्रिकों ने दी थी डायरेक्टर को चेतावनी, नहीं मानी बात तो होने लगी कई अनहोनी

45 साल पहले एक ऐसी हॉरर फिल्म बनी थी, जिसने दर्शकों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, तांत्रिक भी इस फिल्म की कहानी से खौफ खा बैठे थे।  

Priti KushwahaFri, 22 Aug 2025 03:09 PM
इस हॉरर मूवी के बनने से पहले तांत्रिकों ने दी थी डायरेक्टर को चेतावनी

जिस तरह कॉमेडी, एक्शन और रोमांटिक फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है, ठीक वैसे ही हॉरर फिल्मों का अपना ही एक अलग क्रेज है। कई हॉरर फिल्मों के बनने के पीछे की कहानी ही आपको डराने के लिए काफी है।

45 साल पहले बनी थी हॉरर फिल्म 'गहराई'

एक ऐसी ही हॉरर फिल्म 45 साल पहले बनी थी, जिसने दर्शकों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, तांत्रिक भी इस फिल्म की कहानी से खौफ खा बैठे थे। हम बात कर रहे हैं फिल्म 'गहराई' की। इस फिल्म में अमरीश पुरी और पद्मिनी कोल्हापुरे लीड रोल में थे।

6 नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली डायरेक्टर ने बनाई थी फिल्म

'गहराई' को 6 नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली डायरेक्टर अरुणा राजे ने बनाया था। फिल्म को विजय तेंदुलकर ने लिखा था। 1980 में रिलीज हुई 'गहराई' एक परिवार के काले जादू के एक्सपीरियंस को बयां करती है, जो सच्ची घटना पर बेस्ड थी।  

&nbsp;तांत्रिकों ने डायरेक्टर को दी थी चेतावनी

आपको जानकर हैरानी होगी कि 'गहराई' को बनाने के लिए तांत्रिकों ने डायरेक्टर अरुणा राजे को काला जादू न करने की चेतावनी दी थी। यह तक कहा गया कि वो यह फिल्म न बनाए, वरना उनके साथ काफी कुछ बुरा होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही।

इस तरह मिला फिल्म का आइडिया

बॉलीवुड क्रिप्ट को दिए इंटरव्यू में अरुणा राजे ने बताया कि गहराई का विचार उन्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आया। उन्होंने बताया, 'जब वो बैंगलोर में अपने परिवार के साथ रहती थीं। तब उनकी मां गार्डन में हर दिन कुछ न कुछ ढूंढती थीं। वो हल्दी या कुमकुम लगे छोटे नींबू ढूंढती थी। क्योंकि लोग काला  जादू करते थे। खासकर राजनीति में क्योंकि उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में राजनेता बने।'

एक लड़की मिली, जिस पर अजीब भूत था

अरुणा ने बताया कि वो जैसे-जैसे इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रही थीं, उन्हें कई दिलचस्प कहानियां मिलती जा रही थीं। अरुण को एक लड़की मिली, जिस पर सचमुच एक अजीब भूत था।

उर्दू बोलता था भूत

वो लड़की ईसाई थी, लेकिन उस पर जिस भूत का साया उस पर लखनऊ की एक मुस्लिम लड़की थी। जब वो भूत उस पर आता तो वो उर्दू बोलती और शायरी करती। ये कहानी अरुणा को अच्छी लगी।

नहीं मानी अरुणा

फिल्म बनाने से पहले वो कई तांत्रिकों और काला जादू करने वालों से मिलीं। सभी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ये फिल्म न बनाएं। उन्होंने कहा हमें इन चीजों को खुद से नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमें नतीजे का पता नहीं होता लेकिन अरुणा नहीं मानीं।

मूवी रिलीज के बाद हुई अजीब और डरावनी चीजें

इसके बाद अरुणा के साथ जो हुआ उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। गहराई बनाने के कुछ साल बाद उनका पति से तलाक हो गया। उनकी बेटी की 9 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। मूवी रिलीज होने के तुरंत बाद दर्शकों के साथ अजीब और डरावनी चीजें होने लगी थीं।  