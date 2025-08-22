इस हॉरर मूवी के बनने से पहले तांत्रिकों ने दी थी डायरेक्टर को चेतावनी, नहीं मानी बात तो होने लगी कई अनहोनी

इस तरह मिला फिल्म का आइडिया

बॉलीवुड क्रिप्ट को दिए इंटरव्यू में अरुणा राजे ने बताया कि गहराई का विचार उन्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आया। उन्होंने बताया, 'जब वो बैंगलोर में अपने परिवार के साथ रहती थीं। तब उनकी मां गार्डन में हर दिन कुछ न कुछ ढूंढती थीं। वो हल्दी या कुमकुम लगे छोटे नींबू ढूंढती थी। क्योंकि लोग काला जादू करते थे। खासकर राजनीति में क्योंकि उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में राजनेता बने।'