इस हॉरर मूवी के बनने से पहले तांत्रिकों ने दी थी डायरेक्टर को चेतावनी, नहीं मानी बात तो होने लगी कई अनहोनी

जिस तरह कॉमेडी, एक्शन और रोमांटिक फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है, ठीक वैसे ही हॉरर फिल्मों का अपना ही एक अलग क्रेज है। कई हॉरर फिल्मों के बनने के पीछे की कहानी ही आपको डराने के लिए काफी है।
एक ऐसी ही हॉरर फिल्म 45 साल पहले बनी थी, जिसने दर्शकों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, तांत्रिक भी इस फिल्म की कहानी से खौफ खा बैठे थे। हम बात कर रहे हैं फिल्म 'गहराई' की। इस फिल्म में अमरीश पुरी और पद्मिनी कोल्हापुरे लीड रोल में थे।
'गहराई' को 6 नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली डायरेक्टर अरुणा राजे ने बनाया था। फिल्म को विजय तेंदुलकर ने लिखा था। 1980 में रिलीज हुई 'गहराई' एक परिवार के काले जादू के एक्सपीरियंस को बयां करती है, जो सच्ची घटना पर बेस्ड थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 'गहराई' को बनाने के लिए तांत्रिकों ने डायरेक्टर अरुणा राजे को काला जादू न करने की चेतावनी दी थी। यह तक कहा गया कि वो यह फिल्म न बनाए, वरना उनके साथ काफी कुछ बुरा होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
बॉलीवुड क्रिप्ट को दिए इंटरव्यू में अरुणा राजे ने बताया कि गहराई का विचार उन्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आया। उन्होंने बताया, 'जब वो बैंगलोर में अपने परिवार के साथ रहती थीं। तब उनकी मां गार्डन में हर दिन कुछ न कुछ ढूंढती थीं। वो हल्दी या कुमकुम लगे छोटे नींबू ढूंढती थी। क्योंकि लोग काला जादू करते थे। खासकर राजनीति में क्योंकि उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में राजनेता बने।'
अरुणा ने बताया कि वो जैसे-जैसे इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रही थीं, उन्हें कई दिलचस्प कहानियां मिलती जा रही थीं। अरुण को एक लड़की मिली, जिस पर सचमुच एक अजीब भूत था।
वो लड़की ईसाई थी, लेकिन उस पर जिस भूत का साया उस पर लखनऊ की एक मुस्लिम लड़की थी। जब वो भूत उस पर आता तो वो उर्दू बोलती और शायरी करती। ये कहानी अरुणा को अच्छी लगी।
फिल्म बनाने से पहले वो कई तांत्रिकों और काला जादू करने वालों से मिलीं। सभी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ये फिल्म न बनाएं। उन्होंने कहा हमें इन चीजों को खुद से नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमें नतीजे का पता नहीं होता लेकिन अरुणा नहीं मानीं।
इसके बाद अरुणा के साथ जो हुआ उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। गहराई बनाने के कुछ साल बाद उनका पति से तलाक हो गया। उनकी बेटी की 9 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। मूवी रिलीज होने के तुरंत बाद दर्शकों के साथ अजीब और डरावनी चीजें होने लगी थीं।