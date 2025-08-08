1 ही नाम से बनीं 3 फिल्में, हर बार साबित हुई डिजास्टर, कमाई के नाम पर डुबोए मेकर्स के करोड़ों

सेम टाइटल की फिल्म में सनी थे हीरो

साल 2002 में 'कर्ज' नाम से एक और फिल्म बनी थी। इसका पूरा नाम 'कर्ज: द बर्डन ऑफ ट्रुथ' था। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। इस फिल्म को हैरी बावेजा ने डायरेक्ट किया था। 11 करोड़ में बनी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी।