1 ही नाम से बनीं 3 फिल्में, हर बार साबित हुई डिजास्टर, कमाई के नाम पर डुबोए मेकर्स के करोड़ों

बॉलीवुड हो या फिर साउथ अक्सर देखा जाता है कि एक ही नाम की कई फिल्में बनती हैं। सेम नेम वाली फिल्में कई बार बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो जाती हैं तो कई ऐसी भी रहीं जो कब आईं और कब गईं किसी को पता भी नहीं
क्या आप जानते हैं कि 29 सालों में एक ही नाम से तीन फिल्में बनीं। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये नाम मेकर्स को बार भी नहीं फला और तीन की तीनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुईं।
बता दें कि ये फिल्म कोई और नहीं 'कर्ज' है। इस फिल्म को हर बार अलग-अलग डायरेक्टर्स ने बनाया, लेकिन टाइटल सेम ही रखा। बीते 29 सालों में तीन बार 'कर्ज' नाम से तीन फिल्में बनी हैं।
एक में टाइटल पर ऋषि कपूर, हिमेश रेशमिया और सनी देओल पर तीन अलग-अलग फिल्में बनी हैं। हर बार ये टाइटल से मनहूस साबित हुआ और इस चक्कर में उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा।
सबसे पहले डायरेक्टर सुभाष घई ने 'कर्ज' टाइटल का इस्तेमाल करके फिल्म बनाई। ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई थी। इसमें ऋषि कपूर , सिमी ग्रेवाल, प्राण और राज किरण अहम रोल में थे। रिपोर्ट्स की मानें तो 1 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल अपना बजट ही निकाल पाई थी।
साल 2002 में 'कर्ज' नाम से एक और फिल्म बनी थी। इसका पूरा नाम 'कर्ज: द बर्डन ऑफ ट्रुथ' था। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। इस फिल्म को हैरी बावेजा ने डायरेक्ट किया था। 11 करोड़ में बनी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी।
सुभाष घई की फिल्म 'कर्ज' फ्लॉप होने के बाद इसका रीमेक करीब 28 साल बाद आया। इसे डायरेक्टर सतीश कौशिक ने बनाया था। इस फिल्म में सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। यह फिल्म साल 2008 रिलीज हुई थी। इसें उर्मिला मातोंडकर भी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।