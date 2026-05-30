23 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में नहीं था एक भी गाना, फर्स्ट डे ही कमा डाले थे इतने करोड़

फिल्म का प्लॉट

भूत को बॉलीवुड की कल्ट हॉरर में गिना जाता है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो विशाल (अजय देवगन) और स्वाती (उर्मिला) एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से रात में स्वाती के साथ अजीब घटनाएं होने लगती थीं।