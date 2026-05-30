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23 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में नहीं था एक भी गाना, फर्स्ट डे ही कमा डाले थे इतने करोड़

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक भी गाना नहीं था। इस फिल्म ने पहले दिन ही 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी।

Harshita PandeyMay 30, 2026 10:34 pm IST
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23 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

23 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें एक भी गाना नहीं था। ये फिल्म उस साल की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है।

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लीड रोल में थे अजय देवगन

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में नजर आए थे।

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क्या है फिल्म का नाम

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है भूत। भूत 30 मई, 2003 में रिलीज हुई थी। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था।

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फिल्म का प्लॉट

भूत को बॉलीवुड की कल्ट हॉरर में गिना जाता है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो विशाल (अजय देवगन) और स्वाती (उर्मिला) एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से रात में स्वाती के साथ अजीब घटनाएं होने लगती थीं।

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फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार

ये फिल्म वाकई डराने वाली फिल्म थी। इसमें रेखा, नाना पाटेकर, फरदीन खान और सीमा बिस्वास जैसे कलाकार नजर आए थे।

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अभिषेक को ऑफर हुआ था रोल

आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म में फरदीन खान का रोल पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर हुआ था। हालांकि, उन दिनों अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म एलओसी की शूटिंग में व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने रोल रिजेक्ट कर दिया था।

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फिल्म का बजट और कमाई

boxofficeindia.com के मुताबिक, भूत का बजट 6.75 करोड़ था। इस फिल्म ने पहले दिन ही 1.27 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, फिल्म की टोटल कमाई की बात करें तो फिल्म ने 22.41 करोड़ कमाए थे।

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IMDb रेटिंग

अजय देवगन की फिल्म भूत की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

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