साल 2026 में ये एक्ट्रेसेस लगाएंगी बॉक्स ऑफिस पर आग, आलिया से श्रद्धा तक, रिलीज होगीं फीमेल लीड मूवीज

2026 फीमेल लीड फिल्में

साल 2026 में कई तरह की फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं जिसमें कई एक्टर और एक्ट्रेसेस की मूवीज शामिल हैं। लेकिन जिनको लेकर फैंस ज्यादा एक्साइटेड हैं वो हैं फीमेल लीड फिल्में। इस लिस्ट में कई टॉप एक्ट्रेसेस शामिल हैं।