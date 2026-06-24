साल 2026 में ये एक्ट्रेसेस लगाएंगी बॉक्स ऑफिस पर आग, आलिया से श्रद्धा तक, रिलीज होगीं फीमेल लीड मूवीज

साल 2026 में कई तरह की फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं जिसमें कई एक्टर और एक्ट्रेसेस की मूवीज शामिल हैं। लेकिन जिनको लेकर फैंस ज्यादा एक्साइटेड हैं वो हैं फीमेल लीड फिल्में। इस लिस्ट में कई टॉप एक्ट्रेसेस शामिल हैं।
पहले नंबर पर है फिल्म अल्फा। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ इस फिल्म की लीड हिरोइन हैं। शिव रवैल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं यश राज फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस के तले।
इस फिल्म के जरिए आलिया पहली बार जबरदस्त एक्शन करती दिखेंगी। इससे पहले उन्होंने सिर्फ हॉलीवुड मूवी में एक्शन किया था। इन दोनों लीड एक्ट्रेस के अलावा फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी हैं।
बेबी डू डाय डू फिल्म की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। हुमा कुरैशी की फिल्म है बेबी डू डाय डू। इस फिल्म में एक सीरियल किलर की स्टोरी को दिखाया है।
इस फिल्म को नचिकेत सामंत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में हुमा के साथ सिकंदर खेर, चंकी पांडे लीड रोल में हैं।
इसके बाद आती है रश्मिका मंदाना की फिल्म मैसा जो एक्शन थ्रिलर फिल्म है।
इस फिल्म में रश्मिका का अब तक का सबसे अलग एक्शन अवतार दिखा है।
वैसे भले ही एक्शन ना हो, लेकिन श्रद्धा कपूर की भी फीमेल लीड फिल्म आ रही है जिसके टीजर ने ही धमाल मचा रखा है। इस फिल्म का नाम है ईथा।
इस मूवी में श्रद्धा ने फेमस लावणी डांसर विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है।