2026 में OTT पर धमाका करेंगे पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन, कोहरा 2, फर्जी 2 समेत इनका हो रहा है इंतजार

Hindi Newsफोटोमनोरंजन2026 में OTT पर धमाका करेंगे पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन, कोहरा 2, फर्जी 2 समेत इनका हो रहा है इंतजार

साल 2026 में OTT प्लेटफार्म पर कई पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन का धमाका होने वाला है। OTT पर आने वाली इन वेब सीरीज का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। नए सीजन के साथ मजेदार कहानी और ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है।

Usha ShrivasDec 30, 2025 03:27 pm IST
1/7

2026 में आ रहे हैं इन पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन-

2/7

गुल्लक 5

गुल्लक की कहानी भी आगे बढ़ने वाली है। शो का पांचवा सीजन आने को तैयार है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस बार गुल्लक के अनु भैया शो में नहीं नजर आएंगे। उन्हें रिप्लेस किए जाने की खबर सामने आई है। गुल्लक 5 सोनी लिव पर साल 2026 के मध्य ही रिलीज किया जाएगा।

3/7

द फैमिली मैन सीजन 4

द फैमिली मैन का सीजन 4 हाल में ही दिखाया गया था। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो 2026 के अंत तक सीजन 5 के भी आने की संभावना है। सीरीज में मनोज बाजपेयी को लीड रोल में दिखाया गया था।

4/7

फर्जी 2

राज और डीके के डायरेक्शन में बनी फर्जी की सफलता के बाद शाहिद कपूर के साथ फर्जी 2 बना रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वेब सीरीज फर्जी 2 जून-जुलाई के बाद रिलीज की जाएगी। सीरीज में विजय सेतुपति नजर आए थे।

5/7

कोटा फैक्ट्री 4

कोटा फैक्ट्री का भी नया सीजन आने वाला है। इसमें भी जीतू भैया अपने किरदार में नजर आएंगे। सीजन 4 नेटफ्लिक्स पर आने को तैयार है। रिलीज डेट का इंतजार हो रहा है।

6/7

कोहरा 2

बरुन सोबती की वेब सीरीज कोहरा को इंटरनेशनल स्तर पर पसंद किया गया था। अब कोहरा 2 आने वाला है। इस बार मोना सिंह ने भी कास्ट का अहम हिस्सा बनी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब 2026 में रिलीज डेट का इंतजार हो रहा है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर ही देखा जा सकेगा।

7/7

पंचायत 5

पंचायत के पिछले सभी सीजन ऑडियंस के लिए खास रहे हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ सचिव जी और फुलेरा गांव की आगे की कहानी जानने के लिए ऑडियंस इंतजार में बैठी है। मंजू देवी के चुनाव हार जाने के बाद फुलेरा गांव में क्या होने वाला ये पंचायत 5 में दिखेगा। ये नया सीजन अमेज़न प्राइम वीडियो पर साल 2026 के मध्य में आने की खबर है।

