2026 में OTT पर धमाका करेंगे पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन, कोहरा 2, फर्जी 2 समेत इनका हो रहा है इंतजार

पंचायत 5

पंचायत के पिछले सभी सीजन ऑडियंस के लिए खास रहे हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ सचिव जी और फुलेरा गांव की आगे की कहानी जानने के लिए ऑडियंस इंतजार में बैठी है। मंजू देवी के चुनाव हार जाने के बाद फुलेरा गांव में क्या होने वाला ये पंचायत 5 में दिखेगा। ये नया सीजन अमेज़न प्राइम वीडियो पर साल 2026 के मध्य में आने की खबर है।