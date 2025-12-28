2026 में दो हीरोइनों वाली फिल्में करेंगी धमाका, कृति-रश्मिका, आलिया भट्ट इस एक्ट्रेस के साथ करेंगी एक्शन

मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े

है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े रोमांस करती दिखेंगी। दोनों हीरोइन को साथ देखना मजेदार होने वाला है। डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 5 जून 2026 को रिलीज होगी।