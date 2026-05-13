2026 की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में ये रहीं, इन 10 फिल्मों ने डुबोया प्रोड्यूसर का पैसा, डिजास्टर निकली ये

ये हैं इस साला की 10 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट। इस लिस्ट में इंडियन नेट कलेक्शन का आंकड़ा Sacnilk से लिया गया है। बजट की जानकारी रिपोर्ट के आधार पर है।
इस साल की शुरुआत में अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस आई थी। इस फिल्म की कहानी दिल छू लेने वाली थी। लेकिन थिएटर ऑडियंस को पसंद नहीं आई। रिपोट की मानें तो इस फिल्म पर मेकर्स ने 60 करोड़ रुपए लगाए थे। कमाई हुई थी 32 करोड़।
इस साल अप्रैल में आई गिन्नी वेड्स सनी 2 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था। इस फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई कर मेकर्स के 23 करोड़ डुबो दिए। साल की सबसे बड़ी फ्लॉप मानी जा रही है।
वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की कॉमेडी फिल्म राहुल केतु ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुई। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ बताया गया है। कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 6 करोड़ पर सिमट गई।
मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुई है। एक कॉमन कहानी जिसे कई फिल्मों में दिखाया गया है। उसी कहानी को लेकर ये लव स्टोरी बना दी गई। फिल्म का बजट 30 से 35 करोड़ बताया गया है। कमाई हुई है 8 करोड़।
आमिर खान ने वीर दास के साथ हैपी पटेल नाम की फिल्म बनाई है। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ बताया गया। लेकिन फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप।
शनाया कपूर और आदर्श गौरव को लीड रोल में दिखाया गया था। इस फिल्म की कहानी एक मगरमच्छ के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का बजट 20 करोड़ बताया गया है। कलेक्शन 7 करोड़ हुआ।
नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की फिल्म वध 2 को पसंद किया गया था। लेकिन वध 2 वैसा कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कमाई हुई सिर्फ 4 करोड़।
भाबी जी घर पर हैं टीवी शो हिट हुआ था। लेकिन इस पर बनी फिल्म किसी को खास पसंद नहीं आई। इस फिल्म पर मेकर्स ने 10 करोड़ लगाए थे। कमाई हुई 1 करोड़।
तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी भी ऑडियंस को खास पसंद नहीं हाई। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 30 से 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कमाई 11 करोड़ की हुई। इस फिल्म को कमर्शियली फ्लॉप बताया गया है।
आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान को लेकर फिल्म एक दिन बनाई है। इस फिल्म से साई पल्लवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने इस फिल्म पर 15 से 20 करोड़ का खर्चा किया था। लेकिन फिल्म एक दिन 4 करोड़ की कमाई ही कर पाई।