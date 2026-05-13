2026 की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में ये रहीं, इन 10 फिल्मों ने डुबोया प्रोड्यूसर का पैसा, डिजास्टर निकली ये

एक दिन

आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान को लेकर फिल्म एक दिन बनाई है। इस फिल्म से साई पल्लवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने इस फिल्म पर 15 से 20 करोड़ का खर्चा किया था। लेकिन फिल्म एक दिन 4 करोड़ की कमाई ही कर पाई।