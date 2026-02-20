बॉलीवुड की वो फिल्म जिसपर जमकर हुआ था बवाल, जीते थे 44 अवॉर्ड्स

फिल्म का हुआ था विरोध

फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का कड़ा विरोध हुआ था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ जयपुर में हाथापाई तक हुई थी। फिल्म पर रानी पद्मावती की छवि खराब करने का आरोप था।