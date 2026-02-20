बॉलीवुड की वो फिल्म जिसपर जमकर हुआ था बवाल, जीते थे 44 अवॉर्ड्स

आज हम आपको साल 2018 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे 44 अवॉर्ड्स मिले थे। इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का तगड़ा विरोध हुआ था।
इस फिल्म में शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अहम किरदार में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है पद्मावत। फिल्म 25 जनवरी, 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का कड़ा विरोध हुआ था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ जयपुर में हाथापाई तक हुई थी। फिल्म पर रानी पद्मावती की छवि खराब करने का आरोप था।
फिल्म का विरोध भले ही हुआ हो, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म का बजट 215 करोड़ था। वहीं, भारत में फिल्म ने 360.89 करोड़ की कमाई की थी।
आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म को छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 44 अवॉर्ड्स मिले थे। इन अवॉर्ड्स की लिस्ट में तीन नेशनल अवॉर्ड्स शामिल हैं।
ये फिल्म संजय लीला भंसाली की बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 7.1 है।