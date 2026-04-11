2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म, आमिर खान की फिल्म से हुई थी टक्कर

2017 में रिलीज हुई थी फिल्म

साल 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म का नाम जानते हैं आप? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म थी।