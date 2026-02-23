8.1 आईएमडीबी रेटिंग वाली वो फिल्म जिसने जीते 55 अवॉर्ड्स, साल 2013 में हुई थी रिलीज

कितनी है फिल्म की रेटिंग

भाग मिल्खा भाग भारतीय एथलीट, मिल्खा सिंह उर्फ 'फ्लाइंग सिख' के जीवन पर आधारित फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।