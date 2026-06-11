12 करोड़ में बनी ये क्राइम थ्रिलर हो गई थी फ्लॉप, 7.2 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको साल 2011 में रिलीज हुई एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग अच्छी है।
इस फिल्म का नाम है शैतान। शैतान सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। ये फिल्म बिजोय नांबियार ने डायरेक्ट की थी।
फिल्म में राजीव खंडेलवाल, कल्कि कोचलिन, शिव पंडित, गुलशन देवैया, कृति कुल्हारी, राजकुमार राव और निखिल चिनप्पा जैसे कलाकार नजर आए थे।
फिल्म पांच दोस्तों की कहानी है जो एक फेक किडनैपिंग करते हैं। ये फिल्म मुंबई में 2007 में हुए एक सच्चे केस से प्रेरित फिल्म है। 2007 में कुछ दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को किडनैप कर लिया था। ये फिल्म उसी केस पर बनी है।
boxofficeindia.com के मुताबिक, शैतान का बजट 12 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 11.25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।
फिल्म को सुनील बोहरा, अनुराग कश्यप और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म 575 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 80 लाख की कमाई की थी।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन फिल्म की आईमडीबी रेटिंग 7.2 है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।