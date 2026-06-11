12 करोड़ में बनी ये क्राइम थ्रिलर हो गई थी फ्लॉप, 7.2 है IMDb रेटिंग

सच्ची कहानी पर आधारित थी फिल्म

फिल्म पांच दोस्तों की कहानी है जो एक फेक किडनैपिंग करते हैं। ये फिल्म मुंबई में 2007 में हुए एक सच्चे केस से प्रेरित फिल्म है। 2007 में कुछ दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को किडनैप कर लिया था। ये फिल्म उसी केस पर बनी है।