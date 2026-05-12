2008 की इस नंबर 1 फिल्म ने शाहरुख खान, अजय देवगन को छोड़ दिया था पीछे, कमाए इतने करोड़, ये हैं साल की 10 बड़ी फिल्में

साल 2008 में आमिर खान और शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से राज किया। अक्षय कुमार भी पीछे नहीं हटे। बस सलमान खान की कोई कमाल नहीं कर पाई है।
साल 2008 की सबसे बड़ी फिल्म आमिर खान की गजनी थी। इस फिल्म में एक्टर ने एक ऐसे किरदार को निभाया था जिसे हर थोड़ी देर में भूलने की बीमारी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 232 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।
रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा नजर आए थे। फिल्म आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। फिल्म के गाने जबरदस्त थे। रब ने बना दी जोड़ी को टीवी पर भी अच्छा रिएक्शन मिला था। साल 2008 की ये दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म थी। वर्ल्डवाइड 157 करोड़ कमाए थे।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार थे। उनकी फिल्म सिंह इस किंग ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 136 करोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में कटरीना कैफ उनकी हीरोइन थी।
ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोधा अकबर इस साल चौथे नंबर पर थी। ऐतिहासिक फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया था। वर्ल्डवाइड कमाई हुई थी 120 करोड़ की।
इस लिस्ट में 5 वें नंबर पर रेस है। सैफ अली खान और अनिल कपूर स्टारर फिल्म रेस की अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इस फिल्म ने उस साल 106 करोड़ का बिजनेस किया था।
छठे नंबर पर अजय देवगन की फिल्म गोलमाल रिटर्न्स थी। अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर स्टारर इस फिल्म ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 95 करोड़ कमाए थे।
जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की फिल्म दोस्ताना भी इस लिस्ट में शामिल है। ये उस साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म थी।प्रियंका चोपड़ा लीड हीरोइन थीं। बॉबी देओल ने कैमियो किया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइडन 87 करोड़ की कमाई की थी।
नंबर 8 पर रणबीर कपूर की फिल्म बचना ऐ हसीनो है। फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड हीरोइन थीं। फिल्म की कहानी और कांसेप्ट ऑडियंस को पसंद आया था। इस फिल्म ने उस साल 79 करोड़ का बिजनेस किया था।
बच्चों के लिए खास फिल्म बनाई गई थी भूतनाथ। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भूत का किरदार निभाया था। जूही चावला लीड रोल में थीं। शाहरुख खान ने कैमियो किया था। इस फिल्म ने उस साल 70 करोड़ की कमाई की थी और नंबर 9 पर थी।
अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म सरकार राज ने भी कई फिल्मों को पीछे छोड़कर नंबर 10 पर जगह बनाई थी। फिल्म ने उस साल 63 करोड़ की कमाई की।