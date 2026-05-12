2008 की इस नंबर 1 फिल्म ने शाहरुख खान, अजय देवगन को छोड़ दिया था पीछे, कमाए इतने करोड़, ये हैं साल की 10 बड़ी फिल्में

गजनी

साल 2008 की सबसे बड़ी फिल्म आमिर खान की गजनी थी। इस फिल्म में एक्टर ने एक ऐसे किरदार को निभाया था जिसे हर थोड़ी देर में भूलने की बीमारी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 232 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।