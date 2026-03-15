जब एक साथ रिलीज हुईं शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म, जानें बॉक्स ऑफिस पर किसने किसको दी थी मात?

एक ही दिन पर रिलीज हुई थीं दोनों की फिल्में

आज हम शाहरुख और सलमान की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो एक साथ बॉक्स ऑफस पर पर एक साथ रिलीज हुई थीं। आइए जानते हैं शाहरुख और सलमान की बॉक्स ऑफिस टक्कर के बारे में।