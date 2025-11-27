साल 2005 में रिलीज हुई सलमान खान की ये फिल्म अमिताभ-अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी, कमाए थे इतने करोड़

नो एंट्री

इस साल नंबर 1 पर सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की फिल्म नो एंट्री थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई पर अक्षय और अमिताभ जैसे एक्टर की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। 22 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 95 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।