2004 में शाहरुख खान की ये एक फिल्म सलमान-अक्षय की बेस्ट परफॉरमेंस पर पड़ गई थी भारी, कमाई का टूटा रिकॉर्ड

साल 2004 में आई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस साल भी शाहरुख खान पड़ गए थे सब पर भारी।
साल 2004 में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। रोमांस और इमोशन से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस का बेहतरीन प्यार मिला। 23 करोड़ के बजट में बनी वीर जारा ने 97.64 करोड़ कमाकर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह उस साल की नंबर 1 बड़ी रिलीज रही।
साल 2004 में शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। 33 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 84 करोड़ की कमाई कर साल की बड़ी हिट साबित हुई थी। ये उस साल की दूसरी बड़ी फिल्म थी जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था।
साल 2004 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म धूम रही थी, जिसने एक्शन फिल्मों का ट्रेंड पूरी तरह बदल दिया। जॉन अब्राहम की स्टाइलिश विलन भूमिका और तेज रफ्तार कहानी ने युवाओं पर खास असर छोड़ा। 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 72.47 करोड़ कमाकर यशराज को एक नई सफल फ्रेंचाइज़ दी।
चौथे स्थान पर रही सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म मुुझसे शादी करोगी को फैमिली ऑडियंस का जबरदस्त समर्थन मिला। कॉमेडी और म्यूजिक के कारण यह उस साल की बड़ी एंटरटेनर बनी। 25 करोड़ के बजट में तैयार इस फिल्म ने 62 करोड़ की कमाई की और 2004 की टॉप फिल्मों में शामिल हुई।
साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म खाकी थी। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस वाली यह थ्रिलर अपनी गंभीर कहानी के लिए चर्चा में रही। 28 करोड़ में बनी खाकी ने 49.89 करोड़ का कारोबार कर मजबूत प्रदर्शन किया था।
छठे नंबर पर रही यशराज की फिल्म हम तुम ने रोमांटिक कहानियों को नया अंदाज़ दिया। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब सराहा। 12 करोड़ की लागत में बनी यह फिल्म 43.22 करोड़ कमाकर साल की हिट फिल्मों में शामिल हुई।
सातवें स्थान पर आई शाहरुख खान की फिल्म स्वदेस अपनी भावनात्मक कहानी और संदेश के लिए जानी गई। भले ही इसकी कमाई बाकी फिल्मों जितनी बड़ी नहीं रही, लेकिन 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 40.2 करोड़ का कलेक्शन किया और आज इसे 2004 की सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है।
आठवें नंबर पर रही कॉमेडी फिल्म मस्ती ने युवा ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। हल्के-फुल्के ह्यूमर और मज़ेदार किरदारों की वजह से यह फिल्म चर्चा में रही। केवल 9 करोड़ में बनी मस्ती ने 34.14 करोड़ कमाए और सुपरहिट साबित हुई।
साल की नौवीं बड़ी फिल्म हलचल थी, जिसमें अक्षय खन्ना और करीना कपूर की जोड़ी को ऑडियंस ने पसंद किया। फैमिली ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण इस फिल्म को मनोरंजक बनाता है। 17 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 33.09 करोड़ का कारोबार किया।
दसवें स्थान पर रही अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर की एतराज ने अपनी बोल्ड कहानी की वजह से सुर्खियां बटोरीं। कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिल का अनोखा मिश्रण इस फिल्म को अलग बनाता है। 9 करोड़ के बजट में बनी एतराज ने 29 करोड़ कमाए और हिट साबित हुई।