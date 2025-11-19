2004 में शाहरुख खान की ये एक फिल्म सलमान-अक्षय की बेस्ट परफॉरमेंस पर पड़ गई थी भारी, कमाई का टूटा रिकॉर्ड

मैं हूं ना

साल 2004 में शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। 33 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 84 करोड़ की कमाई कर साल की बड़ी हिट साबित हुई थी। ये उस साल की दूसरी बड़ी फिल्म थी जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था।