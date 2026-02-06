Hindustan Hindi News
2003-2006 तक 7.5 रेटिंग वाले इस शो ने टीवी पर किया राज, सुनिधि चौहन ने गाया था टाइटल ट्रैक

Star Plus TV Serial: 2000 के दशक के शुरुआती सालों में स्टार प्लस पर एक ऐसा शो आया था जो बच्चों का पसंदीदा शो बन गया था। परियों और जादू की कहानी टीवी पर हर घर में चलती थी। आज हम आपको उसी शो के बारे में बता रहे हैं। 

Harshita PandeyFeb 06, 2026 01:13 pm IST
स्टार प्लस का टीवी सीरियल

2000 के दशक के शुरुआती सालों में स्टार प्लस पर एक ऐसे टीवी सीरियल की शुरुआत हुई जिसने चार सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया।

पहचान पाए सीरियल का नाम

टीवी सीरियल उन दिनों आनेवाले सास-बहू शोज से बिल्कुल अलग था। हर घर की टीवी पर उस वक्त परियों की कहानी चलती थी। क्या आप पहचान पाए इस शो का नाम?

शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत

अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शो का नाम है शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत। यह एक फैंटेसी टीवी सीरियल था जिसमें तीन परियां एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करती हैं।

2003 में आया था पहला एपिसोड

शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत का पहला एपिसोड 24 जनवरी साल 2003 को आया था। इस टीवी सीरियल का आखिरी एपिसोड साल 17 नवंबर साल 2006 में प्रसारित हुआ था।

नजर आए थे ये एक्टर्स

इस टीवी सीरियल में फरीदा जलाल, श्रुति सेठ, पूनम नरूला, महेश ठाकुर, करणवीर मेहरा और सिंपल कौल जैसे एक्टर्स अहम किरदार निभाते नजर आए थे।

सुनिधि चौहान ने गाया था टाइटल ट्रैक

इस शो का टाइटल ट्रैक भी खूब फेमस हुआ था। शो का टाइटल ट्रैक किसी और ने नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जानीमानी सिंगर सुनिधि चौहान ने गाया था।

192 एपिसोड्स वाला सीरियल

शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस टीवी सीरियल में कुल 192 एपिसोड्स थे।

इंडियन टीवी के सबसे लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले शोज में से एक

आईएमडीबी की मानें तो शरारत इंडियन टीवी के सबसे लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। सीरियल में श्रुति के किरदार का नाम जिया होता है। पर इस किरदार का नाम पहले पूजा होना था।

