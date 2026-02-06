2003-2006 तक 7.5 रेटिंग वाले इस शो ने टीवी पर किया राज, सुनिधि चौहन ने गाया था टाइटल ट्रैक

2000 के दशक के शुरुआती सालों में स्टार प्लस पर एक ऐसे टीवी सीरियल की शुरुआत हुई जिसने चार सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया।
टीवी सीरियल उन दिनों आनेवाले सास-बहू शोज से बिल्कुल अलग था। हर घर की टीवी पर उस वक्त परियों की कहानी चलती थी। क्या आप पहचान पाए इस शो का नाम?
अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शो का नाम है शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत। यह एक फैंटेसी टीवी सीरियल था जिसमें तीन परियां एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करती हैं।
शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत का पहला एपिसोड 24 जनवरी साल 2003 को आया था। इस टीवी सीरियल का आखिरी एपिसोड साल 17 नवंबर साल 2006 में प्रसारित हुआ था।
इस टीवी सीरियल में फरीदा जलाल, श्रुति सेठ, पूनम नरूला, महेश ठाकुर, करणवीर मेहरा और सिंपल कौल जैसे एक्टर्स अहम किरदार निभाते नजर आए थे।
इस शो का टाइटल ट्रैक भी खूब फेमस हुआ था। शो का टाइटल ट्रैक किसी और ने नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जानीमानी सिंगर सुनिधि चौहान ने गाया था।
शरारत- थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस टीवी सीरियल में कुल 192 एपिसोड्स थे।
आईएमडीबी की मानें तो शरारत इंडियन टीवी के सबसे लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। सीरियल में श्रुति के किरदार का नाम जिया होता है। पर इस किरदार का नाम पहले पूजा होना था।