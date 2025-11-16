2003 में आई शाहरुख खान की ये फिल्म ऋतिक की बेस्ट मूवी पर पड़ गई थी भारी, अमिताभ-अक्षय भी रह गए पीछे

कल हो ना हो

नंबर 1 पर थी ये फिल्म। साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो में शाहरुख खान ने लीड किरदार निभाया था। फिल्म को करण जौहर ने 28 से 32 करोड़ के बजट में डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने उस साल के सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 86 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में प्रीति जिंटा और सैफ अली खान लीड में थे।