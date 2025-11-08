2002 में आई शाहरुख खान की ये बेस्ट फिल्म अजय देवगन, अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी, बनाया कमाई का रिकॉर्ड

साल 2002 में रिलीज हुई टॉप 10 फिल्में। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त कमाई। जानिए।
दूसरे नंबर से शुरू करते हैं। इसी साल बिपाशा बसु की फिल्म राज आई थी। इस फिल्म की कहानी और म्यूजिक ने थिएटर में धमाका कर दिया था। 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 37 करोड़ कमाए थे। ये फिल्म दूसरे नंबर पर रही थी।
संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म ने 36 करोड़ कमाए थे। फिल्म का बजट था 25 करोड़। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर नजर आए थे। कांटे उस साल की तीसरे सबसे बड़ी फिल्म थी।
हम तुम्हारे हैं सनम चौथे नंबर पर थी। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और सलमान खान के कैमियो वाली फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस फिल्म पर 13–15 करोड़ तक खर्च किए गए थे। वहीं कमाई हुई थी करीब 35 करोड़ की।
पांचवे नंबर पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल और अर्जुन रामपाल की फिल्म आंखें है। इस फिल्म को विपुल शाह ने 18 करोड़ के बजट के साथ बनाया था। फिल्म में 34 करोड़ के आस-पास का बिजनेस किया।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे भी शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप थी। लेकिन दुनियाभर में कमाई करने के मामले में उस साल रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर थी।कुनाल कोहली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ के बजट के अंत 33 करोड़ कमाए थे।
हमराज भी इसी साला आई थी। ये फिल्म सांतवे नंबर ओअर बनी हुई। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म पर 17 करोड़ तक खर्च किया गया था। कमाई हुई थी करीब 29 करोड़। फिल्म में अमीषा पटेल, बॉबी देओल और अक्षय खन्ना ने लीड किरदार निभाया था।
रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय की फिल्म साथिया इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है। फिल्म को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और कमाई हुई थी 29 करोड़ से ज्यादा।
ये फ्लॉप फिल्म थी लेकिन उस साल कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नौवे नंबर पर थी। फिल्म पर 22 करोड़ तक खर्च हुआ था और कमाई हुई थी 27 करोड़।
दसवें नंबर पर अजय देवगन की कंपनी फिल्म शामिल है। फिल्म को 9 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कमाई हुई थी 25 करोड़। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था।
पहले नंबर पर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म देवदास है। साल 2002 की सबसे बड़ी फिल्म थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय में भी एक्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्म ने 168 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या की जोड़ी ने काम किया था।