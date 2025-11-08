Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजन2002 में आई शाहरुख खान की ये बेस्ट फिल्म अजय देवगन, अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी, बनाया कमाई का रिकॉर्ड

2002 में आई शाहरुख खान की ये बेस्ट फिल्म अजय देवगन, अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी, बनाया कमाई का रिकॉर्ड

हिंदी फिल्मों के लिए साल 2002 बेहद खास था। इस साल रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर फिल्मों का जादू बॉक्स ऑफिस पर चल रहा  था। लेकिन शानदार फिल्मों की इस लिस्ट में सिर्फ 10 ऐसी फिल्में थी जो धांसू कमाई अपर टॉप पर बनी रही। 

Usha ShrivasSat, 8 Nov 2025 03:07 PM
1/11

साल 2002 की टॉप 10 फिल्में

साल 2002 में रिलीज हुई टॉप 10 फिल्में। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त कमाई। जानिए।

2/11

राज

दूसरे नंबर से शुरू करते हैं। इसी साल बिपाशा बसु की फिल्म राज आई थी। इस फिल्म की कहानी और म्यूजिक ने थिएटर में धमाका कर दिया था। 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 37 करोड़ कमाए थे। ये फिल्म दूसरे नंबर पर रही थी।

3/11

कांटे

संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म ने 36 करोड़ कमाए थे। फिल्म का बजट था 25 करोड़। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर नजर आए थे। कांटे उस साल की तीसरे सबसे बड़ी फिल्म थी।

4/11

हम तुम्हारे हैं सनम

हम तुम्हारे हैं सनम चौथे नंबर पर थी। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और सलमान खान के कैमियो वाली फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस फिल्म पर 13–15 करोड़ तक खर्च किए गए थे। वहीं कमाई हुई थी करीब 35 करोड़ की।

5/11

आंखें

पांचवे नंबर पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल और अर्जुन रामपाल की फिल्म आंखें है। इस फिल्म को विपुल शाह ने 18 करोड़ के बजट के साथ बनाया था। फिल्म में 34 करोड़ के आस-पास का बिजनेस किया।

6/11

&nbsp;मुझसे दोस्ती करोगे

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे भी शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप थी। लेकिन दुनियाभर में कमाई करने के मामले में उस साल रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर थी।कुनाल कोहली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ के बजट के अंत 33 करोड़ कमाए थे।

7/11

हमराज

हमराज भी इसी साला आई थी। ये फिल्म सांतवे नंबर ओअर बनी हुई। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म पर 17 करोड़ तक खर्च किया गया था। कमाई हुई थी करीब 29 करोड़। फिल्म में अमीषा पटेल, बॉबी देओल और अक्षय खन्ना ने लीड किरदार निभाया था।

8/11

साथिया

रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय की फिल्म साथिया इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है। फिल्म को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और कमाई हुई थी 29 करोड़ से ज्यादा।

9/11

आवारा पागल दीवाना

ये फ्लॉप फिल्म थी लेकिन उस साल कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नौवे नंबर पर थी। फिल्म पर 22 करोड़ तक खर्च हुआ था और कमाई हुई थी 27 करोड़।

10/11

कंपनी

दसवें नंबर पर अजय देवगन की कंपनी फिल्म शामिल है। फिल्म को 9 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कमाई हुई थी 25 करोड़। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था।

11/11

देवदास

पहले नंबर पर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म देवदास है। साल 2002 की सबसे बड़ी फिल्म थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय में भी एक्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्म ने 168 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या की जोड़ी ने काम किया था।

