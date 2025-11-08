2002 में आई शाहरुख खान की ये बेस्ट फिल्म अजय देवगन, अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी, बनाया कमाई का रिकॉर्ड

मुझसे दोस्ती करोगे

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे भी शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप थी। लेकिन दुनियाभर में कमाई करने के मामले में उस साल रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर थी।कुनाल कोहली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ के बजट के अंत 33 करोड़ कमाए थे।