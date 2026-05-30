बारिश के मौसम में पार्टनर संग देखें बॉलीवुड की ये रोमांटिक फिल्में, नेटफ्लिक्स ने की हैं रिकमेंड

साथिया

साल 2002 में रिलीज हुई विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया प्योर बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है। दो प्यार करने वाले, घरवालों के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। दोनों का प्यार शादी के बाद शुरू में तो पनपता है, लेकिन धीरे-धीरे दोनों में दूरियां आने लगती हैं। इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतने ही प्यारे इस फिल्म के गाने भी हैं। इस रोमांटिक फिल्म में रोमांस के किंग शाहरुख खान का कैमियो भी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।