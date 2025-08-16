2000 में आई इन दो एक्टर की फिल्म सलमान खान, ऋतिक पर पड़ गई थी भारी, करोड़ो का था बिजेनस

2000 की टॉप फिल्में

2000 में कुछेक फिल्में ही ऐसी रही जिन्होंने ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट ये रही। 2000 फिल्मों के लिए बहुत खास नहीं था। लेकिन एक मल्टीस्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब रही थी। इस फिल्म के बारे में आगे लिस्ट में बात करेंगे।