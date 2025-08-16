2000 में आई इन दो एक्टर की फिल्म सलमान खान, ऋतिक पर पड़ गई थी भारी, करोड़ो का था बिजेनस

2000 में कुछेक फिल्में ही ऐसी रही जिन्होंने ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट ये रही। 2000 फिल्मों के लिए बहुत खास नहीं था। लेकिन एक मल्टीस्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब रही थी। इस फिल्म के बारे में आगे लिस्ट में बात करेंगे।
पहले बात करते हैं दूसरे नंबर पर रही फिल्म की। इस साल ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म 'कहो ना प्यार थी'। इस फिल्म को राकेश रोशन ने 10 करोड़ के बजट के साथ डायरेक्ट किया था और ऋतिक ने अपनी पहली ही फिल्म से वर्ल्डवाइड 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
तीसरे नंबर पर भी ऋतिक रोशन की ही फिल्म मिशन कश्मीर थी। इस फिल्म ने को 20 करोड़ में डायरेक्ट किया गया था,। फिल्म ने 43 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।
चौथे नंबर पर सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे थी। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का बजट 11 करोड़ था और कमाई हुई थी 36 करोड़ की।
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी थी। हालांकि, हिट फिल्म नहीं मानी जाती। एवरेज फिल्म थी। इस फिल्म को 15 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। कमाई हुई थी 35 करोड़ की।
छठे नंबर पर शाहरुख खान स्टारर फिल्म जोश थी। ये भी एक एवरेज फिल्म थी। इस फिल्म को 16 करोड़ के बजट में में बनाई गई थी। वहीं इस फिल्म ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था।
सातवें नंबर पर सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद जितनी कमाई नहीं कर पाई थी। इस फिल्म को 13 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कमाई हुई थी 32 करोड़।
आठवें नंबर पर ऋतिक रोशन की फिजा थी, नौवें नंबर पर अनिल कपूर की हमारा दिल आपके पास है। और 10 वें नंबर पर मेला थी। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसलिए साल 2000 बॉक्स ऑफिस के लिए खास साल नहीं था।
अब बात करते हैं इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘मोहब्बतें’ की। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तीन 6 नए एक्टर, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का कमबैक था। 13 से 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।