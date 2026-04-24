OTT पर मौजूद 7.4 रेटिंग वाली ये क्राइम थ्रिलर फिल्म का एक-एक सीन हिला देगा दिमाग, ट्विस्ट देख चकरा जाएगा सिर

सिस्टम उसे निराश खुद ही संभालता है कमान

पिता अपनी बेटी के लिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ इंसाफ पाने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि वह इस अपराध में शामिल है। जब सिस्टम उसे निराश करता है तो वह खुद ही कमान संभाल लेता है। इस फिल्म को अगर आप देखने बैठ गए तो आखिरी तक कहानी में उलझे रहेंगे। इसकी कहानी 'दृश्यम' की तरह ही शानदार है।