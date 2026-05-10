1998 की वो फ्लॉप फिल्म जिसने जीते दो नेशनल अवॉर्ड्स, 7.5 है IMDb रेटिंग

फिल्म ने जीते दो नेशनल अवॉर्ड

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिल्म ने अपने नाम दो नेशनल अवॉर्ड्स किए थे। इस फिल्म को बेस्ट ऑडियोग्राफी और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।