1994 की वो सुपरहिट फिल्म जिसके क्लाइमेक्स से पहले लीड एक्ट्रेस की हो गई थी मौत,पूरी मूवी दोबारा हुई थी शूट

दिव्या भारती की मौत के दो महीने बाद तक नहीं हुआ था काम

जूम से खास बातचीत में उन्होंने कहा, "हमने दिव्या भारती के साथ लगभग पूरी फिल्म पूरी कर ली थी, और उन्होंने बहुत शानदार काम किया था। दुर्भाग्यवश, हम क्लाइमेक्स शूट कर पाते उससे पहले ही उनका निधन हो गया। हम सब सोच रहे थे आगे क्या करना है। किसी ने दो महीने तक काम नहीं किया था। हर कोई टूट गया था, और हमारे प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि फिल्म शूट हो चुकी थी।"