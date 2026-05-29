1994 में आई वो 5 फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, शाहरुख-आमिर नहीं, इस सुपरस्टार ने मचाया था बवंडर

राजा बाबू

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गोविंदा की 'राजा बाबू' है। गोविंदा 90 के दशक के वो सुपरस्टार थे, जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाती थी। ऐसे में साल 1994 में रिलीज हुई 'राजा बाबू' उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इस मूवी में गोविंदा के अलावा कादर खान, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर जैसे स्टार भी थे। 'राजा बाबू' लगभग 3 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ के आस-पास कलेक्शन किया था। फिल्म के एडस्टेड कलेक्शन की बात करें तो इसका 152 करोड़ के करीब बनता है।