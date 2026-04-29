1993 की वो फिल्म जिसे रिलीज से पहले ही कह दिया गया था फ्लॉप, बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी

आज हम आपको साल 1993 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनियों ने फ्लॉप बता दिया था।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'खलनायक'। 'खलनायक' में संजय दत्त ने बलू का किरदार निभाया है। उनका ये किरदार आज भी फैंस को काफी पसंद है।
हालांकि, फिल्म के रिलीज के दो दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देर रात एक प्राइवेट स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उस स्क्रीनिंग में फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी के लोग पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी ने फिल्म को सुपरफ्लॉप घोषित कर दिया था।
हालांकि, जब फिल्म रिलीज हुई तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
फिल्म ने भारत में ही नहीं दुनियाभर में कमाल दिखाया था। संजय दत्त की खलनायक ने कनाडा और अमेरिका में जबरदस्त कमाई की थी। पहले हफ्ते इस फिल्म ने उस समय में रिलीज हुई कुछ हॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था।
boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 3.75 करोड़ था। फिल्म ने भारत में 22.85 करोड़ और दुनियाभर में 24.01 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
खलनायक में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। इस फिल्म के गानों को भी खूब प्यार मिला था।
इस फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर खूब बवाल भी मचा था। गाने के बोल पर लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी ये गाना इतना पसंद किया गया कि आज भी लोग इस गाने को सुनते हैं, उसपर डांस करते हैं।
अब खलनायक का सीक्वल आ रहा है। संजय दत्त ने बताया कि उन्हें जेल में इस फिल्म के सीक्वल का आइडिया आया। फिल्म से संजय दत्त का पहला लुक भी रिलीज कर दिया गया है।