1993 की वो फिल्म जिसे रिलीज से पहले ही कह दिया गया था फ्लॉप, बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी

फिल्म को बता दिया गया था फ्लॉप

हालांकि, फिल्म के रिलीज के दो दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देर रात एक प्राइवेट स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उस स्क्रीनिंग में फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी के लोग पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी ने फिल्म को सुपरफ्लॉप घोषित कर दिया था।