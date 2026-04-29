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1993 की वो फिल्म जिसे रिलीज से पहले ही कह दिया गया था फ्लॉप, बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी

1993 Blockbuster: आज हम आपको साल 1993 में रिलीज हुई ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे रिलीज से पहले फ्लॉप कहा गया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। 

Harshita PandeyApr 29, 2026 01:32 pm IST
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पहचानिए फिल्म का नाम

आज हम आपको साल 1993 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनियों ने फ्लॉप बता दिया था।

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खलनायक

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'खलनायक'। 'खलनायक' में संजय दत्त ने बलू का किरदार निभाया है। उनका ये किरदार आज भी फैंस को काफी पसंद है।

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फिल्म को बता दिया गया था फ्लॉप

हालांकि, फिल्म के रिलीज के दो दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देर रात एक प्राइवेट स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उस स्क्रीनिंग में फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी के लोग पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद फिल्म और म्यूजिक ट्रेडिंग कंपनी ने फिल्म को सुपरफ्लॉप घोषित कर दिया था।

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ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म&nbsp;

हालांकि, जब फिल्म रिलीज हुई तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

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फिल्म ने दुनियाभर में कमाल दिखाया

फिल्म ने भारत में ही नहीं दुनियाभर में कमाल दिखाया था। संजय दत्त की खलनायक ने कनाडा और अमेरिका में जबरदस्त कमाई की थी। पहले हफ्ते इस फिल्म ने उस समय में रिलीज हुई कुछ हॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था।

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फिल्म की कमाई और बजट

boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 3.75 करोड़ था। फिल्म ने भारत में 22.85 करोड़ और दुनियाभर में 24.01 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

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संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित

खलनायक में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। इस फिल्म के गानों को भी खूब प्यार मिला था।

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चोली के पीछे गाने को लेकर मचा था बवाल

इस फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर खूब बवाल भी मचा था। गाने के बोल पर लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी ये गाना इतना पसंद किया गया कि आज भी लोग इस गाने को सुनते हैं, उसपर डांस करते हैं।

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जल्द आएगा फिल्म का सीक्वल

अब खलनायक का सीक्वल आ रहा है। संजय दत्त ने बताया कि उन्हें जेल में इस फिल्म के सीक्वल का आइडिया आया। फिल्म से संजय दत्त का पहला लुक भी रिलीज कर दिया गया है।

sanjay dutt
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