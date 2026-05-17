36 साल पहले एक गाने की वजह से गिरफ्तार हुए कई लोग, हैरान कर देगी वजह, मूवी ने जीते 3 फिल्मफेयर

त्रिदेव के गाने ने मचा दी थी धूम

बता दें कि 1989 में आई ब्लॉकबस्टर त्रिदेव का गाना "ओए ओए" ग्लोरिया एस्टेफन के ग्लोबल हिट गाने "रिदम इज़ गोना गेट यू" से इंस्पायर था। कल्याणजी-आनंदजी की दिग्गज जोड़ी द्वारा कंपोज था। कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर ने इसे अपनी आवाज दी थी।