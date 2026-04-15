38 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं भूरी आंखों वाली फिल्म संसार की हीरोइन, रेखा से सीखा था ये काम

फिल्म संसार में महिला किरदारों को खास तरीके से पेश किया गया था। इस फिल्म में रजनी यानी अर्चना का किरदार एक घमंडी ;लड़की था। हालांकि, फिल्म में अंत में वो बदल जाती है।
ये रजनी का किरदार अर्चना जोगलेकर ने निभाया था। अर्चना अब सालों बाद कुछ ऐसी दिखती हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अर्चना एक ट्रेंड डांसर हैं और मराठी सिनेमा, थिएटर में काम कर चुकी हैं।
अर्चना की पहली फिल्म संसार ही थी। एक्ट्रेस ने अपने एक पोस्ट में बताया थ कि पूरी कास्ट ने सिर्फ दो महीनों में फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी थी। उन्होंने शूटिंग के दौरान रेखा से साड़ी बांधने की लाका सीखी थी।
अर्चना ने 1985 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने मराठी फिल्म खिचड़ी से डेब्यू किया था। इसके बाद मराठी फिल्म अर्धांगनी में उन्होंने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म में उनेक हीरो बने अजिक्य देव फिल्म संसार में उनके भाई बने थे।
अर्चना ने Suna Chadhei नाम की एक उड़िया फिल्म में भी काम किया है। कई टीवी सीरियल का हिस्स अर्ह चुकी हैं।
संसार के बाद अर्चना ने कई और हिंदी फिल्में की जैसे बिल्लू बादशाह, आग से खेलेंगे, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक में काम किया। लेकिन इन्हें खास पहचान नहीं मिली।
अर्चना अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर कविताओं सुनाती नजर आती हैं। उन्हें कई इवेंट में एक्टर्स के साथ भी देखा गया है। अर्चना इतने सालों बाद भी पहले की तरह ही खूबसूरत लगती हैं।