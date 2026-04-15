38 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं भूरी आंखों वाली फिल्म संसार की हीरोइन, रेखा से सीखा था ये काम

करियर

अर्चना ने 1985 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने मराठी फिल्म खिचड़ी से डेब्यू किया था। इसके बाद मराठी फिल्म अर्धांगनी में उन्होंने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म में उनेक हीरो बने अजिक्य देव फिल्म संसार में उनके भाई बने थे।