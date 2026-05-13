'तुमको मार डालेंगे', 1981 की इस फिल्म के लिए राकेश बेदी को मिली थीं धमकियां, क्लाइमेक्स बदलने की हुई थी मांग

राकेश बेदी को मिले धमकियों वाले खत

Mashable India से खास बातचीत में राकेश बेदी ने बताया कि वो फिल्म चार साल तक चली थी। फिल्म का ऐसा क्रेज था कि उन्हें फिल्म रिलीज के बाद जान से मारने की धमकियों वाले खत मिल रहे थे।