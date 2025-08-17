1979 Comedy This Movie Budget One Crore And Earned 7 Crore On Box Office Shot Only 40 Days Golmaal वो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट, एक करोड़ में बनी कमाए 7 करोड़, 8.5 है IMDb रेटिंग
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनवो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट, एक करोड़ में बनी कमाए 7 करोड़, 8.5 है IMDb रेटिंग

वो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट, एक करोड़ में बनी कमाए 7 करोड़, 8.5 है IMDb रेटिंग

ये फिल्म महज एक करोड़ में बनी है और इसने बजट से गुना ज्यादा कमाई की है। अब आप के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ये फिल्म आखिर कौन सी है।

Priti KushwahaSun, 17 Aug 2025 01:40 PM
1/9

वो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट

हिंदी सिनेमा में कई कॉमेडी फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी दर्शक बेहद पसंद करते हैं। एक ऐसी ही आइकॉनिक फिल्म है, जिसका 46 साल भी इस कॉमेडी फिल्म का कोई जोड़ नहीं है।

2/9

कौन सी है ये फिल्म

ये फिल्म महज एक करोड़ में बनी है और इसने बजट से गुना ज्यादा कमाई की है। अब आप के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ये फिल्म आखिर कौन सी है।

3/9

1979 में रिलीज हुई 'गोलमाल'

हम जिस कॉमेडी फिल्म की बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि साल 1979 में रिलीज हुई 'गोलमाल' है। इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता।

4/9

40 दिनों में पूरी हुई शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग महज 40 दिनों में पूरी हुई थी, जो कोई मजाक की बात नहीं है। इस डायरेक्टर ने अपने ही बंगले में शूट किया था। 46 साल पहले रिलीज हुई ये कॉमेडी फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की कल्ट फिल्म कहलाती है।

5/9

डायरेक्टर के घर में शूट हुई फिल्म

'गोलमाल' फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म ऋषिकेश के बंगले में शूट की गई थी। इसमें अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, देवेन वर्मा और डेविड अब्राहम अहम किरदार निभाते नजर आए थे।

6/9

रेखा थी पहली च्वाइस

फिल्म में अमोल पालेकर की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी। आपको शायद ही ये बात पता हो कि डायरेक्टर मूवी में पहले बिंदिया की जगह रेखा को कास्ट करना चाहते थे।

7/9

बजट और कलेक्शन

'गोलमाल' को महज एक करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जो उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा थी।

8/9

आईएमडीबी रेटिंग

'गोलमाल' को IMDb पर 10 में से 8.5 रेटिंग मिली है। बता दें कि 'गोलमाल' फिल्म में डायरेक्टर ने सिर्फ चार गाने ही रखे थे, जो चारों ही चार्टबस्टर थे। फिल्म के टाइटल सॉन्ग को खुद आरडी बर्मन ने गाया था।

9/9

'गोलमाल' का बना रीमेक

बता दें कि 'गोलमाल' का रीमेक भी बना, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। इस मूवी को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की है।