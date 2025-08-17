वो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट, एक करोड़ में बनी कमाए 7 करोड़, 8.5 है IMDb रेटिंग

हिंदी सिनेमा में कई कॉमेडी फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी दर्शक बेहद पसंद करते हैं। एक ऐसी ही आइकॉनिक फिल्म है, जिसका 46 साल भी इस कॉमेडी फिल्म का कोई जोड़ नहीं है।
ये फिल्म महज एक करोड़ में बनी है और इसने बजट से गुना ज्यादा कमाई की है। अब आप के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ये फिल्म आखिर कौन सी है।
हम जिस कॉमेडी फिल्म की बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि साल 1979 में रिलीज हुई 'गोलमाल' है। इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता।
इस फिल्म की शूटिंग महज 40 दिनों में पूरी हुई थी, जो कोई मजाक की बात नहीं है। इस डायरेक्टर ने अपने ही बंगले में शूट किया था। 46 साल पहले रिलीज हुई ये कॉमेडी फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की कल्ट फिल्म कहलाती है।
'गोलमाल' फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म ऋषिकेश के बंगले में शूट की गई थी। इसमें अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, देवेन वर्मा और डेविड अब्राहम अहम किरदार निभाते नजर आए थे।
फिल्म में अमोल पालेकर की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी। आपको शायद ही ये बात पता हो कि डायरेक्टर मूवी में पहले बिंदिया की जगह रेखा को कास्ट करना चाहते थे।
'गोलमाल' को महज एक करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जो उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा थी।
'गोलमाल' को IMDb पर 10 में से 8.5 रेटिंग मिली है। बता दें कि 'गोलमाल' फिल्म में डायरेक्टर ने सिर्फ चार गाने ही रखे थे, जो चारों ही चार्टबस्टर थे। फिल्म के टाइटल सॉन्ग को खुद आरडी बर्मन ने गाया था।
बता दें कि 'गोलमाल' का रीमेक भी बना, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। इस मूवी को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की है।