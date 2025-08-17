वो कॉमेडी फिल्म जो 40 दिन में हुई थी शूट, एक करोड़ में बनी कमाए 7 करोड़, 8.5 है IMDb रेटिंग

40 दिनों में पूरी हुई शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग महज 40 दिनों में पूरी हुई थी, जो कोई मजाक की बात नहीं है। इस डायरेक्टर ने अपने ही बंगले में शूट किया था। 46 साल पहले रिलीज हुई ये कॉमेडी फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की कल्ट फिल्म कहलाती है।