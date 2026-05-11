1978 में महज 20 दिनों में शूट हुई थी ये हॉरर फिल्म, एक भाई ने बहन के साथ की थी ऐसी हैवानियत, कांप उठी थी दर्शकों की रूह

दर्शकों की धड़कनें रोक देता है

हैलोवीन की रात, मास्क पहने ये साइलेंट किलर चाकू लेकर घूमता है, और दर्शकों की धड़कनें रोक देता है। इस फिल्म को स्लैशर जॉनर की बुनियाद माना जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे मजेदार फैक्ट पर, कत्ल की वो डरावनी आवाजें। बजट इतना टाइट था कि स्पेशल साउंड इफेक्ट्स के लिए पैसे नहीं थे।