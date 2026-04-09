राजेश खन्ना की वो थ्रिलर जिसे बनने में लगा सिर्फ 1 महीना, नहीं था कोई गाना, बॉक्स ऑफिस पर थी सुपरहिट

राजकमल स्टूडियो में लगा था सेट

राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब 'राजेश खन्ना: कुछ तो लोग कहेंगे' के मुताबिक फिल्म की कहानी 1 रात की कहानी है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए केवल एक ही सेट का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की शूटिंग राजकमल स्टूडियो में सेट लगाया गया था।