1965 की ये सुपरहिट हिंदी फिल्म इंग्लिश में हुई थी शूट, जीते थे 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड

इंग्लिश-हिंदी में शूट हुई ये फिल्म

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे इंग्लिश और हिंदी में अलग-अलग शूट किया गया था। ये फिल्म पहले अमेरिका में रिलीज की गई और फिर बाद में भारत में। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में शूट करने की वजह बना इस फिल्म का ही एक गाना।