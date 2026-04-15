1965 की ये सुपरहिट हिंदी फिल्म इंग्लिश में हुई थी शूट, जीते थे 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे इंग्लिश और हिंदी में अलग-अलग शूट किया गया था। ये फिल्म पहले अमेरिका में रिलीज की गई और फिर बाद में भारत में। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में शूट करने की वजह बना इस फिल्म का ही एक गाना।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है देव आनंद की 'गाइड'। इस फिल्म को पहले देव आनंद के भाई चेतन आनंद शूट कर रहे थे। एक ही सेट था जिसपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में फिल्म शूट की जा रही थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के गाने 'पिया तोसे नैना लागे रे' के दौरान इंग्लिश और हिंदी कैमरा मैन के बीच कैमरा प्लेसमेंट को लेकर लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के बाद चेतन आनंद ने फिल्म का हिंदी वर्जन शूट करना बंद कर दिया।
देव आनंद समझ गए थे कि इस तरह से वो फिल्म हिंदी और इंग्लिश में शूट नहीं कर पाएंगे। तब देव आनंद ने फैसला लिया कि फिल्म का पहले इंग्लिश वर्जन शूट किया जाएगा और बाद में हिंदी वर्जन।
चेतन आनंद के फिल्म छोड़ने के बाद देवानंद के दूसरे भाई विजय आनंद ने फिल्म का हिंदी स्क्रीनप्ले दोबारा लिखा और फिल्म को शूट करने का फैसला किया।
गाइड के इंग्लिश वर्जन को टैड डैनियलवेस्की ने डायरेक्ट किया और हिंदी वर्जन को विजय आनंद ने। जब विजय आनंद ने फिल्म का स्क्रीनप्ल लिखा तो उसका क्लाइमेक्स इंग्लिश वर्जन से बिल्कुल अलग था।
फिल्म का इंग्लिश वर्जन अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर बुर तरह फ्लॉप हुआ और हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। ये फिल्म एक मास्टरपीस बन गई।
गाइड फिल्म ने भारत में 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ कमाए और फिल्म का बजट था 60 लाख।
गाइड फिल्म आरके लक्ष्मण की इसी नाम की नॉवेल पर आधारित थी। देव आनंद गाइड को दुनियाभर में दिखाना चाहते थे। यही वजह है कि वो इंग्लिश में भी ये फिल्म शूट कर रहे थे।
गाइड में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान, अनवर हुसैन और प्रेम सागर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8. 4 है।