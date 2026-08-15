'भारतीय होने पर गर्व', स्वतंत्रता दिवस पर बोले शाहरुख खान, अमिताभ समेत इन एक्टर्स ने भी दीं शुभकामनाएं

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक ने देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दीं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा।
शाहरुख खान ने व्हाइट कुर्ता-सलवार में अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर का बैकग्राउंड तिरंगे के रंग का है। इस तस्वीर के साथ शाहरुख ने लिखा- सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं...भारतीय होने में कुछ खास बात है...यहां के रंग, अलग-अलग तरह की चीजें, खूबसूरत विविधताएं, जोश और सबसे बढ़कर, खुद से भी बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा होने का एहसास... हमारा देश। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र करें और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना योगदान दें। भारतीय होने पर गर्व है।जय हिंद!
अमिताभ बच्चन में अपने एक्स हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन हाथ में तिरंगा पकड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा- दिवस स्वतंत्रता का, शुभ दिन बधाई का! वंदे मातरम्।
रहना है तेरे दिल में के मैडी यानी आर माधवन ने इंडिया गेट के सामने एक लहराते तिरंगे की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा- आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई।
करीना कपूर ने एक ड्राइंग शेयर की। इस ड्रॉइंग में नीला आकाश, चमकता सूरज, उड़ती हुई चिड़ियां और तिरंगा बना हुआ है। इसी के साथ करीना कपूर ने लिखा- स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
प्रियंका चोपड़ा ने पहाड़ों के बीच लहराते तिरंगे की तस्वीर शेयर की। इसी के साथ उन्होंने लिखा- हम जहां से आए हैं, उस पर गर्व है। हम जहां जा रहे हैं, उसे लेकर उम्मीद है।
टॉक्सिक एक्टर यश ने लहराते तिरंगे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- हर पीढ़ी को एक सपना विरासत में मिलता है- एक आजाद और निडर भारत का सपना। आज हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। हम उनके सोचे हुए भविष्य को बनाने का संकल्प लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।