'भारतीय होने पर गर्व', स्वतंत्रता दिवस पर बोले शाहरुख खान, अमिताभ समेत इन एक्टर्स ने भी दीं शुभकामनाएं

शाहरुख खान

शाहरुख खान ने व्हाइट कुर्ता-सलवार में अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर का बैकग्राउंड तिरंगे के रंग का है। इस तस्वीर के साथ शाहरुख ने लिखा- सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं...भारतीय होने में कुछ खास बात है...यहां के रंग, अलग-अलग तरह की चीजें, खूबसूरत विविधताएं, जोश और सबसे बढ़कर, खुद से भी बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा होने का एहसास... हमारा देश। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र करें और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना योगदान दें। भारतीय होने पर गर्व है।जय हिंद!