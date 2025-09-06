ये 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में दूसरे सिनेमा से की गईं कॉपी, ऐसा था बॉक्स ऑफिस पर हाल

बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बनी हैं। इनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। आज हम आपको ऐसी 14 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो इंटरनेशनल और साउथ के सिनेमा से कॉपी की गई हैं।
बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की फिल्म अलोन साल 2015 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक थाई फिल्म अलोन का रीमेक थी। हिंदी फिल्म अलोन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.7 है। इस फिल्म को आप जी5 या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
श्रेयस तलपड़े और स्नेहा उल्लाल की फिल्म क्लिक साल 2010 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म तेलुगू फिल्म सिवी का रीमेक थी। सिवी थाई फिल्म शटर का रीमेक थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है।
हुमा कुरैशी की दोबारा: सी योर एविल साल 2017 में रिलीज हुई थी। यह 2013 की अमेरिकी हॉरर फिल्म ओकुलस का आधिकारिक रीमेक है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है।
तबु की फिल्म हवा साल 2003 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म द एंटिटी से कॉपी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.4 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 1994 में आई फिल्म महाकाल अमेरिकी फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की कॉपी है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है।
साल 2005 में आई फिल्म नैना हांगकांग-सिंगापुर हॉरर फिल्म द आई की कॉपी है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।
साल 1996 में आई करिश्मा कपूर की पापी गुड़िया अमेरिकी हॉरर फिल्म चाइल्ड्स प्ले का रीमेक है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 2.5 है।
साल 2004 में आई मल्टी स्टारर फिल्म रक्त अमेरिकन फिल्म द गिफ्ट्स का रीमेक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
साल 2018 में आई फिल्म लुप्त फिल्म डेड एंड का रीमेक है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।
साल 2024 में आई फिल्म शैतान गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया मलयालम फिल्म मणिचित्राथजु का रीमेक है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2020 में आई फिल्म लक्ष्मी तमिल फिल्म कंचना का रीमेक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 2.5 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
साल 2020 में आई फिल्म दुर्गामती ने तेलुगू फिल्म भाग्यमती का रीमेक है। फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4 है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2021 में आई फिल्म डायबुक मलयालम फिल्म एजरा का रीमेक है। फिल्म को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। फिल्म को आईएमडीबी रेटिंग 5.1 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।