ये 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में दूसरे सिनेमा से की गईं कॉपी, ऐसा था बॉक्स ऑफिस पर हाल

क्लिक

श्रेयस तलपड़े और स्नेहा उल्लाल की फिल्म क्लिक साल 2010 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म तेलुगू फिल्म सिवी का रीमेक थी। सिवी थाई फिल्म शटर का रीमेक थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है।