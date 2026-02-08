इन 11 आइकॉनिक फिल्मों की IMDb रेटिंग जानते हैं? मुगल-ए आजम, शोले से आगे है इस सुपरस्टार की फिल्म

मुग़ल-ए आजम

के आसिफ नाम के डायरेक्टर अपने सपनों को फिल्मों के जरिए दिखाते और उन्हें पूरा करते थे। बड़ा ग्रैंड सेट, मोटा बजट और फिल्म बन कर तैयार हुई मुग़ल-ए आजम। इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर पर पहुंची तो जादू हो गया। फिल्म जबरदस्त सफल हुई। सलीम और अनारकली तो अमर हो गए। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।