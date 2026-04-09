ये हैं साउथ की टॉप 10 सबसे अमीर एक्ट्रेसेस, सामंथा या अनुष्का को पछाड़ ये एक्ट्रेस नंबर 1 पर

नयंतारा

इस लिस्ट में नंबर 1 पर नयंतारा हैं। नयंतारा की टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नेटवर्थ 200 करोड़ है। नयंतारा साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और उन्हें साउथ की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। कई साउथ फिल्मों में कमाल करने के बाद साल 2023 में उन्होंने जवान फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू भी किया था।