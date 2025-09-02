आपने देखी हैं सलमान खान की बनाई ये 10 पेंटिंग्स? सबमें छिपी है थीम, देखकर टैलेंट पर होंगे फिदा

सलमान खान बड़े और छोटे पर्दे पर लोगों को एंटरटेन करते हैं इसके अलावा उनमें कई खूबियां हैं। लोग उन्हें दिलदार खान कहते हैं क्योंकि वह बिना पब्लिसिटी किए कई लोगों की मदद करते रहते हैं। सलमान खान अच्छे पेंटर भी हैं। उनकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर कई वार वायरल हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखीं तो यहां देख लें।
कम लोग जानते हैं कि सलमान खान की मां सलमा खान आर्टिस्ट हैं। सलमान को ये गुण अपनी मां से ही मिला है।
सलमान खान के पिता सलीम खान बता चुके हैं कि सलमान में बचपन से ही कला के प्रति झुकाव था। वह एक्टर नहीं होते तो आर्टिस्ट बन सकते थे।
बचपन में सलमान को उनकी मां सलमा गाइड करती थीं। आगे चलकर सलमान ने आर्ट स्टूडेंट निलेश वेडे से भी सीखा।
सलमान कई सारी पेंटिंग्स बना चुके हैं और उन्होंने अपने करीबियों को ये पेंटिंग्स गिफ्ट की हैं।
इतना ही नहीं सलमान खान का फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाकर फंड रेज कर चुका है। जिसे जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया।
सलमान खान की पेटिंग्स में आपको कहीं ना कहीं मैसेज छिपा दिखेगा। उन्होंने हिंदू-मुस्मिलम एकता थीम, सभी धर्मों के चिह्न। सभी धर्मों के ईश्वर, मां ऐसी कई पेंटिंग्स बनाई हैं।
एक पेंटिंग में दो प्यार करने वाले भी दिख रहे हैं। इसमें प्रेमी की झलक सलमान खान से मिल रही है।
सलमान की पेंटिंग्स जब सोशल मीडिया पर आईं तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह उन्होंने बनाई हैं।
कोरोना में लॉकडाउन के वक्त भी सलमान ने पेंटिंग्स बनाकर टाइम पास किया था।
द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान बचपन में स्केचिंग करते थे। आगे चलकर वह कैनवस पर पेंटिंग्स करने लगे। All Images Credit Social Media