आपने देखी हैं सलमान खान की बनाई ये 10 पेंटिंग्स? सबमें छिपी है थीम, देखकर टैलेंट पर होंगे फिदा

टैलंटेड आर्टिस्ट हैं सलमान खान

सलमान खान बड़े और छोटे पर्दे पर लोगों को एंटरटेन करते हैं इसके अलावा उनमें कई खूबियां हैं। लोग उन्हें दिलदार खान कहते हैं क्योंकि वह बिना पब्लिसिटी किए कई लोगों की मदद करते रहते हैं। सलमान खान अच्छे पेंटर भी हैं। उनकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर कई वार वायरल हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखीं तो यहां देख लें।