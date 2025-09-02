10 paintings made by salman khan will win your heart he painted secular theme hindu muslim ekta mothers love Story आपने देखी हैं सलमान खान की बनाई ये 10 पेंटिंग्स? सबमें छिपी है थीम, देखकर टैलेंट पर होंगे फिदा
आपने देखी हैं सलमान खान की बनाई ये 10 पेंटिंग्स? सबमें छिपी है थीम, देखकर टैलेंट पर होंगे फिदा

सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के साथ गजब के आर्टिस्ट भी हैं। उनके इस हिडन टैलेंट के बारे में कम बात होती है। उनकी बनाई पेंटिंग्स में कोई ना कोई मैसेज दिखता है। क्या आपने ये 10 तस्वीरें देखी हैं?

Kajal SharmaTue, 2 Sep 2025 12:45 PM
1/11

टैलंटेड आर्टिस्ट हैं सलमान खान

सलमान खान बड़े और छोटे पर्दे पर लोगों को एंटरटेन करते हैं इसके अलावा उनमें कई खूबियां हैं। लोग उन्हें दिलदार खान कहते हैं क्योंकि वह बिना पब्लिसिटी किए कई लोगों की मदद करते रहते हैं। सलमान खान अच्छे पेंटर भी हैं। उनकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर कई वार वायरल हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखीं तो यहां देख लें।

2/11

सलमान की मां

कम लोग जानते हैं कि सलमान खान की मां सलमा खान आर्टिस्ट हैं। सलमान को ये गुण अपनी मां से ही मिला है।

3/11

…तो आर्टिस्ट बनते सलमान

सलमान खान के पिता सलीम खान बता चुके हैं कि सलमान में बचपन से ही कला के प्रति झुकाव था। वह एक्टर नहीं होते तो आर्टिस्ट बन सकते थे।

4/11

बचपन में मां करती थीं गाइड

बचपन में सलमान को उनकी मां सलमा गाइड करती थीं। आगे चलकर सलमान ने आर्ट स्टूडेंट निलेश वेडे से भी सीखा।

5/11

बना चुके हैं कई सुंदर पेंटिंग्स

सलमान कई सारी पेंटिंग्स बना चुके हैं और उन्होंने अपने करीबियों को ये पेंटिंग्स गिफ्ट की हैं।

6/11

लग चुकी है प्रदर्शनी

इतना ही नहीं सलमान खान का फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाकर फंड रेज कर चुका है। जिसे जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया।

7/11

एकता का मैसेज

सलमान खान की पेटिंग्स में आपको कहीं ना कहीं मैसेज छिपा दिखेगा। उन्होंने हिंदू-मुस्मिलम एकता थीम, सभी धर्मों के चिह्न। सभी धर्मों के ईश्वर, मां ऐसी कई पेंटिंग्स बनाई हैं।

8/11

गेस करें प्रेमिका?

एक पेंटिंग में दो प्यार करने वाले भी दिख रहे हैं। इसमें प्रेमी की झलक सलमान खान से मिल रही है।

9/11

सलमान से इम्प्रेस हो चुके फैन्स

सलमान की पेंटिंग्स जब सोशल मीडिया पर आईं तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह उन्होंने बनाई हैं।

10/11

पेंटिग्स देती हैं सलमान को सुकून

कोरोना में लॉकडाउन के वक्त भी सलमान ने पेंटिंग्स बनाकर टाइम पास किया था।

11/11

बचपन में करते थे स्केचिंग

द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान बचपन में स्केचिंग करते थे। आगे चलकर वह कैनवस पर पेंटिंग्स करने लगे। All Images Credit Social Media

