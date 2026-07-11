राजपाल अकेले नहीं, पैसों से जुड़े विवाद में घिर चुके हैं बॉलीवुड के ये 9 चेहरे

अमीषा पटेल

कहो ना प्यार है गर्ल अमीषा पटेल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये विवाद साल 2017 से जुड़ा है। आरोप हैं कि एक शादी में परफॉर्म करने के लिए अमीषा को 14.50 लाख का एडवांस दिया गया था। अमीषा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं। इसके बाद उन्होंने 10 लाख नकद और 4.5 लाख का चेक दिया था। अमीषा का चेक बाउंस हो गया था। इस मामले में अमीषा के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, अमीषा ने इस मामले के बारे में बात करते हुए कहा था कि ये एर पुराना सुलझा हुआ मामला है।