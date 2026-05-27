मैं तेरा…, इन 2 शब्दों से बॉलीवुड में बने हैं 10 गाने, क्या आपने सुनें हैं सारे?

90 के दशक से साल 2023 तक, बॉलीवुड ने ऐसे 10 गाने बनाए हैं जिसमें 'मैं तेरा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आइए आपको इन गानों के बारे में बताते हैं।
'मैं तेरा हीरो नंबर 1', ये गाना हीरो नं. 1 (1997) फिल्म का है। गोविंदा और करिश्मा कपूर की इस फिल्म का ये गाना 90 के दशक की मस्ती और स्वैग को दर्शाता है।
'मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड', ये गाना फिल्म 'राब्ता' (2017) का है। इस फिल्म को दिनेश विजान ने डायरेक्ट किया था। ये एक रोमांटिक-एक्शन फिल्म है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन लीड रोल में हैं।
'मैं तेरा धड़कन तेरी', ये गाना रणबीर कपूर की फिल्म 'अजब प्रेम की गज़ब कहानी (2009)' का है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस सुपरहिट रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में रणबीर कपूर के साथ कटरीना कैफ ने लीड रोल प्ले किया था।
'मैं तेरा बन जाऊंगा', ये गाना संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'कबीर सिंह' का है। इसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने लीड रोल प्ले किया है। ये तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की ऑफिशियल रीमेक है।
'मैं तेरा तू मेरी', ये गाना फिल्म 'झूठा ही सही' (2010) का है। ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे हैं।
'तू मेरा रास्ता देखेगी, मैं तेरा रास्ता देखूंगा', ये गाना शाहरुख खान की साल 2023 में आई फिल्म 'डंकी' का है।
'मैं तेरा हीरो', वरुण धवन की फिल्म 'मैं तेरा हीरो' (2014) का गाना है। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन डेविड धवन ने किया है।
'मैं तेरा' (टाइटल ट्रैक), ये गाना साल 2019 में आई फिल्म 'कलंक' का है। अभिषेक बर्मन ने इस पीरियड-ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन किया है। वहीं वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है।
'मैं तेरा जबरा फैन', साल 2016 में शाहरुख खान की फिल्म 'फैन' आई थी। ये गाना उसी फिल्म का है।
'मैं तेरा रस्ता छोड़ूं ना', ये गाना साल 2013 में आई फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' का है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं।