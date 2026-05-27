मैं तेरा…, इन 2 शब्दों से बॉलीवुड में बने हैं 10 गाने, क्या आपने सुनें हैं सारे?

मैं तेरा (टाइटल ट्रैक)

'मैं तेरा' (टाइटल ट्रैक), ये गाना साल 2019 में आई फिल्म 'कलंक' का है। अभिषेक बर्मन ने इस पीरियड-ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन किया है। वहीं वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है।