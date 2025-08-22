Dream11 से MPL तक.. बैन हो सकते हैं पैसे जिताने वाले ये गेम्स; देखें पूरी लिस्ट

सबसे लोकप्रिय रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स

भारत में बीते कुछ साल में रियल-मनी गेम्स और ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स का मार्केट तेजी से बढ़ा है। चुनिंदा ऐसे गेम्स हैं, जिनमें पैसे लगाने पर जीतने वालों को बदले में पैसे कमाने का मौका मिलता है। हालांकि, अब सरकार की ओर से लागू किए गए Online Gaming Bill के चलते रियल-मनी गेम्स पर बैन लगाया जाएगा। हम भारत में सबसे लोकप्रिय रियल-मनी गेम्स की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिनमें से कुछ पर प्रतिबंध लग सकता है।