Dream11 से MPL तक.. बैन हो सकते हैं पैसे जिताने वाले ये गेम्स; देखें पूरी लिस्ट

सरकार की ओर से ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया गया है और इसका असर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। भारत में कई लोकप्रिय रियल-मनी गेम्स हैं, जिनपर बैन लग सकता है।

Pranesh TiwariFri, 22 Aug 2025 01:36 PM
1/9

सबसे लोकप्रिय रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स

भारत में बीते कुछ साल में रियल-मनी गेम्स और ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स का मार्केट तेजी से बढ़ा है। चुनिंदा ऐसे गेम्स हैं, जिनमें पैसे लगाने पर जीतने वालों को बदले में पैसे कमाने का मौका मिलता है। हालांकि, अब सरकार की ओर से लागू किए गए Online Gaming Bill के चलते रियल-मनी गेम्स पर बैन लगाया जाएगा। हम भारत में सबसे लोकप्रिय रियल-मनी गेम्स की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिनमें से कुछ पर प्रतिबंध लग सकता है।

2/9

WinZO

यह एक बेहद पॉप्युलर मल्टी-गेमिंग प्लेटफॉर्म जो 100+ skill-based गेम्स जैसे लूडो, पजल, कार्ड गेम्स और फैंटसी स्पोर्ट्स ऑफर करता है।

3/9

Zupee

क्विज और क्लासिक गेम्स (जैसे लूडो, सांप-सीढ़ी) खेलने के शौकीनों को यह पसंद आता है। इसे AIGF से मान्यता मिली है और इसपर रियल-मनी जीतने का विकल्प मिलता है।

4/9

Paytm First Games

Paytm की ओनरशिप वाला यह प्लेटफॉर्म Fantasy Sports, Rummy, Poker, क्विज और कैसुअल गेम्स ऑफर करता है और Paytm वॉलेट से लेनदेन का विकल्प मिलता है।

5/9

Mobile Premier League (MPL)

बेंगलुरु बेस्ड प्लेटफॉर्म में 60 से ज्यादा गेम्स जैसे फैंटसी क्रिकेट, पजल, बोर्ड गेम्स मिल रहे हैं और इसका ग्लोबल रोलआउट किया गया है।

6/9

Dream11

यह भारत का सबसे लोकप्रिय फैंटसी क्रिकेट और स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें Skill-based फॉर्मेट और बड़ी गेम लीग्स शामिल होती हैं।

7/9

RummyCircle / Rummyculture / Junglee Rummy

क्लासिक Indian Rummy खेलने वाले इन प्लेटफॉर्म्स में कई गेम्स खेलने और पैसे जीतकर क्विक-विदड्रॉल का विकल्प मिलता है।

8/9

Gamezy

प्लेटफॉर्म Fantasy Cricket, Carrom, Ludo जैसे कई गेम्स ऑफर करता है। इसमें casual और competitive दोनों तरह के प्लेयर्स गेमिंग कर सकते हैं।

9/9

Pocket52

खासकर Poker बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्विज भी शामिल होते हैं। यह कई गेम्स और रिवॉर्ड्स दोनों का फायदा देता है।

