PHOTOS: ट्रंप की लाडली बेटी का भारत पर आया दिल, पति संग दिल्ली-आगरा-जयपुर घूम रहीं टिफनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की बेटी टिफनी ट्रंप (Tiffany Trump) इन दिनों भारत के निजी दौरे पर हैं। इस खास यात्रा में उनके पति माइकल बाउलॉस (Michael Boulos) और कुछ दोस्त भी उनके साथ आए हैं, जो भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि टिफनी राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है।
टिफनी ट्रंप ने अपनी इस भारत यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी नई दिल्ली से की। शुक्रवार (29 मई) को टिफनी अपने पति के साथ दिल्ली स्थित मशहूर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भारतीय वास्तुकला और आध्यात्मिकता के करीब से दर्शन किए।
अक्षरधाम मंदिर की भव्यता और नक्काशी देखकर टिफनी ट्रंप मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी इस विजिट की जानकारी साझा करते हुए मंदिर के अनुभव को "अविश्वसनीय" (Incredible) बताया। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी उनका भव्य स्वागत किया गया।
टिफनी ट्रंप ने अपनी इस भारत यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी नई दिल्ली से की। शुक्रवार (29 मई) को टिफनी अपने पति के साथ दिल्ली स्थित मशहूर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भारतीय वास्तुकला और आध्यात्मिकता के करीब से दर्शन किए।
शनिवार दोपहर को टिफनी और माइकल ने ताज महल का भ्रमण किया। 17वीं सदी के इस स्मारक की खूबसूरती के बीच दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे कई रोमांटिक तस्वीरें खिंचवाईं। ताज के शानदार बैकड्रॉप में पोज़ देते हुए इस कपल ने बेहतरीन यादें संजोईं।
टिफनी का यह दौरा लोगों को उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी भारत यात्रा की याद दिला रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल का दीदार करने आए थे।
आगरा में ताज महल की सुंदरता निहारने के बाद, टिफनी का अगला पड़ाव राजस्थान का मशहूर रेगिस्तानी शहर जैसलमेर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह वहां के ऐतिहासिक किलों, महलों और रंग-बिरंगी राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करने वाली हैं।
दिल्ली दर्शन को पूरा करने के बाद, शनिवार (30 मई) को टिफनी ट्रंप चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा पहुंचीं। यहां उनका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सात अजूबों में शुमार और प्रेम के प्रतीक 'ताजमहल' का दीदार करना था।
हालांकि यह टिफनी ट्रंप और उनके दोस्तों का पूरी तरह से एक निजी दौरा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी होने के नाते उनकी सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके यात्रा मार्ग और सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के बेहद कड़े और चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं।
टिफनी, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पत्नी मार्ला मेपल्स की बेटी और ट्रंप की चौथी संतान हैं। टिफनी और माइकल बाउलॉस की शादी नवंबर 2022 में फ्लोरिडा में हुई थी। यह अमेरिकी वीआईपी कपल अब पूरी तरह से भारत की समृद्ध विरासत और मेहमाननवाजी का आनंद ले रहा है।