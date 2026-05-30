PHOTOS: ट्रंप की लाडली बेटी का भारत पर आया दिल, पति संग दिल्ली-आगरा-जयपुर घूम रहीं टिफनी

भारत दौरे पर टिफनी ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की बेटी टिफनी ट्रंप (Tiffany Trump) इन दिनों भारत के निजी दौरे पर हैं। इस खास यात्रा में उनके पति माइकल बाउलॉस (Michael Boulos) और कुछ दोस्त भी उनके साथ आए हैं, जो भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि टिफनी राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है।