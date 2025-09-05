भगवान को चढ़ाने के लिए दो फल माने गए हैं शुद्ध, जानें क्यों है ऐसी मान्यता

केला और नारियल क्यों हैं शुद्ध

भगवान की पूजा में फल चढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले नारियल और केले का जिक्र होता है। देवी दुर्गा की पूजा में नारियल सबसे ज्यादा चढ़ता है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा के लिए केले को चढ़ाना जरूरी होता है। दरअसल, इन दो फलों को किसी भी भगवान की पूजा में सबसे शुद्ध माना गया है। हिंदू धर्म में यूं ही नहीं इसे प्योर मानते हैं। इसके पीछे इन दो फलों के उगने का मेथड शामिल है। जिसकी वजह से ये दो फल सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र माने गए हैं।