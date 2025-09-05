भगवान को चढ़ाने के लिए दो फल माने गए हैं शुद्ध, जानें क्यों है ऐसी मान्यता

भगवान की पूजा में फल चढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले नारियल और केले का जिक्र होता है। देवी दुर्गा की पूजा में नारियल सबसे ज्यादा चढ़ता है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा के लिए केले को चढ़ाना जरूरी होता है। दरअसल, इन दो फलों को किसी भी भगवान की पूजा में सबसे शुद्ध माना गया है। हिंदू धर्म में यूं ही नहीं इसे प्योर मानते हैं। इसके पीछे इन दो फलों के उगने का मेथड शामिल है। जिसकी वजह से ये दो फल सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र माने गए हैं।
केले को पवित्र और शुद्ध फल माना गया है क्योंकि इसके पेड़ का सारा हिस्सा यूज करने लायक होता है। केले की पत्ती, तना, फूल और फल। केले के पेड़ को हिंदू धर्म में कल्पवृक्ष कहा गया है। ऐसा वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूरा करता है। वहीं नारियल का फल भगवान को चढ़ा कर तोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने बाहरी इगो को हटाकर अपने अंदर के स्वरूप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं।
नारियल के ऊपर बनी तीन आंख को भगवान शिव की तीन आंख से जोड़ा जाता है। ये फल भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए देवी दुर्गा के साथ ही शिव को नारियल चढ़ाते हैं और हर पूजा में नारियल की स्थापना की जाती है।
केला और नारियल ऐसे दो फल हैं जिन्हें खाकर फेंक देने पर ये दोबारा से नहीं उगते। आमतौर पर सारे फलों में बीज होते हैं। जिन्हें अगर खाकर फेंक दिया जाए तो दोबारा से पेड़ उग जाता है। लेकिन केले को या इसके छिलके को फेंका जाए। तो कोई भी पौधा नहीं उगता।
नारियल को अगर तोड़कर फेंक दिया जाए तो इसके फल या छिलके से कोई पौधा नहीं उगता। ये दो फल मुक्ति या यानि मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन दो फलों को चढ़ाकर इंसान भगवान से मोक्ष यानी इस जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति की प्रार्थना करता है।
आमतौर पर जब भी कोई फल खाते हैं तो उसके बीज को फेंका जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हम फलों को जूठा कर देते हैं। या इन बीजों को चिड़िया खाकर बीट करती है। जिससे ये पौधे बनते हैं। लेकिन केला और नारियल ऐसे फल हैं जो बीज से नहीं उगते। केले को तने के माध्यम से और नारियल को पूरा समूचा लगाना पड़ता है। जब इससे पौधा होता है। ये फल इसलिए शुद्ध होते हैं और भगवान को चढ़ाए जाते हैं।
अब आप कहेंगे कि और भी कई फल हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं, तो बता दें कि केला और नारियल इन दो फलों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इन दो फलों की उपज हमारे भारत की मानी जाती है। इसलिए पूजा में भगवान को अर्पित करने के लिए इन दो फलों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।