Vastu Tips: दीवाली सफाई में ये 6 चीजें बाहर की या नहीं? लगेंगे शनि, राहु-केतु दोष

दीवाली सफाई में हटाएं ये चीजें

दीवाली के आने से पहले हर कोई अपना घर साफ करता है। माना जाता है कि घर जितना साफ सुधरा होगा मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस बार की सफाई में उन चीजों को भी घर से बाहर कर दें जिनका रहने से कई तरह के ग्रह दोष लग सकते हैं। जानिए आखिर ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से बरकत रुकती है। अगर आपको सुख-समृद्धि चाहिए तो जानें ये चीजें कौन सी हैं जिन्हें इस बार की सफाई में दूर करना ही करना है।