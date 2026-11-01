Vastu Tips: दीवाली सफाई में ये 6 चीजें बाहर की या नहीं? लगेंगे शनि, राहु-केतु दोष

दीवाली के आने से पहले हर कोई अपना घर साफ करता है। माना जाता है कि घर जितना साफ सुधरा होगा मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस बार की सफाई में उन चीजों को भी घर से बाहर कर दें जिनका रहने से कई तरह के ग्रह दोष लग सकते हैं। जानिए आखिर ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से बरकत रुकती है। अगर आपको सुख-समृद्धि चाहिए तो जानें ये चीजें कौन सी हैं जिन्हें इस बार की सफाई में दूर करना ही करना है।
अगर आपके घर में लंबे समय से कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे ठीक करवा लें। अगर सही नहीं हो सकता है तो घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र में बंद पड़ी घड़ी को सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इससे हर काम में बाधा आने लगती है।
अगर आप दीवाली पर घर की सफाई करने वाले हैं तो टूटे और चटके हुए बर्तन हटा दें। अगर कोई बर्तन ठीक हो सकता है तो उसे ठीक करवा दें नहीं तो उसे इस बार घर से बाहर करें या कबाड़ में बेच दें। आप इसके बदले में दूसरे बर्तन भी रिप्लेस करवा सकती हैं।
इस बार सफाई करें तो जूते-चप्पल जो खराब हो चुके हैं उन्हें भी बाहर कर दें। जो जूते-चप्पल पहनने लायक नहीं है उन्हें घर से हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शनि से लेकर राहु-केतु के दोष लग सकते हैं। साथ ही इनसे धन हानि के चांस बढ़ जाते हैं।
अगर आप दीवाली की सफाई शुरू करने वाले हैं तो ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी टूटा हुआ शीशा ना हो। टूटे हुए शीशे को घर में रखना शुभ नहीं मानते हैं। वास्तु के अनुसार इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही मानसिक शांति भी भंग होती है।
अगर घर में पुराने चार्जर, टूटे तार, खराब मशीन या फिर कोई भी बिना काम वाला इलेक्टॉनिक सामान है तो उसे घर में ना रखें। इन्हें आप हटा दें। माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से नेगेटिविटी आती है और राहु का प्रभाव भी बढ़ता है।
घर में अगर कोई सूखा पौधा है तो इसे सफाई के दौरान हटा दें। अगर आप घर में सूखे पौधों को रखेंगे तो इससे वास्तु बिगड़ेगा। साथ ही तुलसी और मनी प्लांट का सूखना तो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें घर से हटा दें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।