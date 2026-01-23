Hindustan Hindi News
फोटो
Hindi Newsफोटोबोल्ड भी, एलिगेंट भी: दिशा पाटनी के साड़ी लुक्स से लें फैशन इंस्पिरेशन

बोल्ड भी, एलिगेंट भी: दिशा पाटनी के साड़ी लुक्स से लें फैशन इंस्पिरेशन

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी अपने बोल्ड और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका यह ग्लैमरस साड़ी लुक, बीडेड ब्लाउज और नेचुरल मेकअप के साथ, फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है।

Shubhangi GuptaJan 23, 2026 11:53 am IST
1/7

दिशा पाटनी

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी अपने बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ट्रेंडी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। चाहे रेड कार्पेट हो, बीचवियर लुक हो या एथनिक आउटफिट- दिशा हर स्टाइल को अपने सिग्नेचर अंदाज में कैरी करती हैं। खासतौर पर उनके साड़ी लुक्स में ग्लैमर और एलिगेंस का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। डीप नेकलाइन ब्लाउज, शिमरी फैब्रिक और फिटेड सिलुएट्स उनके लुक को बोल्ड और ग्रेसफुल बनाते हैं। दिशा का फैशन उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं। उनका हर लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करता है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, उनका लेटेस्ट साड़ी लुक फैशन लवर्स के बीच खूब चर्चा में है।

2/7

दिशा पाटनी साड़ी लुक

दिशा पाटनी इस आइवरी शेड की साड़ी में बेहद रॉयल और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं। साड़ी पर की गई डेलिकेट बीडिंग और सॉफ्ट शिमर इसे एक क्लासी इवनिंग लुक बनाता है। यह आउटफिट ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न अपील रखता है।

3/7

डिजाइनर ब्लाउज

इस लुक का सबसे बड़ा हाईलाइट है दिशा का हैवी बीडेड ब्लाउज। ग्रीन और गोल्ड बीडवर्क से सजा यह ब्लाउज साड़ी को ग्लैम टच देता है। डीप नेकलाइन और फिटेड सिलुएट उनके लुक को बोल्ड लेकिन एलिगेंट बनाते हैं।

4/7

नेचुरल मेकअप

दिशा ने इस ग्लैमरस आउटफिट के साथ ओवरडन मेकअप से दूरी बनाई। न्यूड लिप्स, सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो और हल्का हाइलाइट उनके फेस को फ्रेश और ग्लोइंग लुक देता है। यह नेचुरल मेकअप साड़ी के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाता है।

5/7

हेयरस्टाइल

ओपन हेयर में सॉफ्ट वेव्स दिशा के लुक को और भी सेंसुअस बनाते हैं। मिडिल पार्टिंग और नैचुरल फिनिश हेयरस्टाइल इस एथनिक लुक को रेड कार्पेट रेडी बनाता है। स्टाइलिंग सिंपल लेकिन बेहद प्रभावशाली है।

6/7

मिनिमल स्टाइलिंग

दिशा ने ज्वेलरी को मिनिमल रखा, जिससे आउटफिट और ब्लाउज पर फोकस बना रहे। स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सटल ब्रेसलेट्स ने लुक को कंप्लीट किया। यह साबित करता है कि कभी-कभी कम एक्सेसरीज ही सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। लो-लाइट सेटिंग और क्लासिक बैकग्राउंड में दिशा का यह साड़ी लुक किसी फैशन एडिटोरियल से कम नहीं लगता।

7/7

ग्लैम लुक

यह आउटफिट कॉकटेल पार्टी, रिसेप्शन या हाई-एंड इवनिंग इवेंट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। दिशा पाटनी का यह साड़ी लुक साबित करता है कि सही ब्लाउज, बैलेंस्ड मेकअप और कॉन्फिडेंस किसी भी एथनिक आउटफिट को ग्लैमरस बना सकता है। यह लुक उन महिलाओं के लिए आदर्श है जो ट्रेडिशनल में मॉडर्न ट्विस्ट चाहती हैं।

Disha Patani Fashion Tips