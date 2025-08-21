dhan Labh Ke Upay Money Tips Vastu Shastra Remedies धन लाभ के लिए आजमाएं वास्तु के ये 6 उपाय, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा
मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन- लाभ होता है और व्यक्ति जीवन में सभी तरह के सुखों का अनुभव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Yogesh JoshiThu, 21 Aug 2025 02:43 PM
1/7

मां लक्ष्मी को प्रसन्न क्या करें-

मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन- लाभ होता है और व्यक्ति जीवन में सभी तरह के सुखों का अनुभव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें-

2/7

घर का माहौल सकारात्मक रखें&nbsp;

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का माहौल सकारात्मक रखें। जिन घरों में सकारात्मक माहौल होता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जिस परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और पति-पत्नी के बीच प्रेम होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है।

3/7

घर में साफ-सफाई रखें

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है, जहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।

4/7

घर के मुख्य द्वार पर लगाएं शुभ चिन्ह

वास्तुशास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिह्न जैसे कलश, मछली, कमल, शंख आदि लगाने चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर अथवा दोनों तरफ स्वास्तिक एवं ओम आदि चिह्न भी लगा सकते हैं।

5/7

कमलगट्टे की माला

वास्तुशास्त्र के अनुसार घन लाभ के लिए घर में कमलगट्टे की माला रख सकते हैं। मान्यता है कि कमलगट्टे की माला को रखने से धन प्राप्ति को मार्ग खुलते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।

6/7

गोमती चक्र घर में रखें

वास्तुशास्त्र के अनुसार धन लाभ के लिए घर में गोमती चक्र रखें। गोमती चक्र को घर में रखने से सुख-शांति व समृद्धि आती है। मान्यता है कि 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है।

7/7

इस दिशा में रखें धन

वास्‍तुशास्त्र के अनुसार धन लाभ के लिए घर या दुकान की उत्तर दिशा में धन को रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है।

