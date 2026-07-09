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PHOTOS: बारिश वाली राहत का था इंतजार पर आफत आ गई, दिल्ली-NCR में हर तरफ तबाही

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया है मगर लोगों को परेशानी का जमकर सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है तो सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो गया है। वहीं कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कुछ जगह पेड़ गिर गए हैं।

MohitJul 09, 2026 01:48 pm IST
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फरीदाबाद में धंसा रैंप

दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दो दी है मगर भारी बारिश के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कुदरत ने अपनी प्रकोप दिखाया है। फरीदाबाद में तो लगातार बारिश से आगरा नहर पर बने खेड़ी पुल के रैंप का एक हिस्सा धंस गया। पुलिस ने रैंप धंसने के बाद पुल की एक लेन को बंद करवा दिया। पुल की दूसरी लेन पर ट्रैफिक चल रहा है। फिलहाल यहां जाम की स्थिति नहीं है।

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लोगों को आने-जाने में परेशानी

फरीदाबाद में बुधवार रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं बिजली कटौती और निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

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दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव

दिल्ली में गुरुवार सुबह प्री-मॉनसून बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति कुछ ऐसी थी। इस दौरान ट्रैफिक धीमा हो गया और ऑफिस जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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बुधवार से लगातार हो रही बारिश

दिल्ली के एनडीएमसी इलाकों में भी बुधवार दोपहर में तेज बारिश हुई थी जिसके बाद मौसम काफी सुहावना हो गया था।

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सफरदजंग इलाके में उखड़ा विशालकाय पेड़

बारिश और तेज आंधी ने दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एक विशालकाय पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ दिया। गनीमत ये रही है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं।

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गुरुग्राम में 8 से 10 किलोमीटर जाम

गुरुग्राम में बारिश के चलते हालात इतने बेकार हैं कि बुधावर को शहर में 8 से 10 किलोमीटर तक जाम लग गया था। इस दौरान ऑफिस से घर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज शाम शहर के दौरान भी अगर झमाझम बारिश हुई तो हो सकता है कि एकबार फिर लंबा जाम लगे।

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फरीदाबाद में कई सड़कें धंसी, वाहन रेंगते नजर आए

लगातार हो रही बारिश से फरीदाबाद भी बेहाल नजर आया। फरीदाबाद में कई सड़कें धंस गई हैं तो सड़क पर जलभराव के वजह से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं।

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नई दिल्ली का एक अंडरपास बना तालाब

भारी बारिश के दौरान नई दिल्ली में सड़कों पर पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने के बाद ट्रैफिक धीमा हो गया तो कुछ वाहन बंद भी पड़ गए जिससे जाम की स्थिति बन गई।

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नोएडा में बारिश के बाद खुली अथॉरिटी की पोल

लगातार बारिश के बाद नोएडा अथॉरिटी के दावों की भी पोल खुल गई। 24 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। लगातार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।

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