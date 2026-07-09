PHOTOS: बारिश वाली राहत का था इंतजार पर आफत आ गई, दिल्ली-NCR में हर तरफ तबाही

फरीदाबाद में धंसा रैंप

दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दो दी है मगर भारी बारिश के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कुदरत ने अपनी प्रकोप दिखाया है। फरीदाबाद में तो लगातार बारिश से आगरा नहर पर बने खेड़ी पुल के रैंप का एक हिस्सा धंस गया। पुलिस ने रैंप धंसने के बाद पुल की एक लेन को बंद करवा दिया। पुल की दूसरी लेन पर ट्रैफिक चल रहा है। फिलहाल यहां जाम की स्थिति नहीं है।